​Le vaccinodrome de la présidence ne désemplit pas

Tahiti, le 9 janvier 2022 – Avec près de 4 600 vaccinations contre le Covid-19 en l'espace de cinq jours, le vaccinodrome de la présidence a tourné à plein régime en fin de semaine et ce week-end.



Crainte d'Omicron ou effet de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire ? Toujours est-il que la campagne de vaccination suit un rythme intense depuis quelques jours. En témoignent les chiffres du vaccinodrome grand format installé depuis mercredi à la présidence et ouvert chaque jours depuis entre 8 et 15 heures. 722 vaccinations mercredi, 758 jeudi, 766 vendredi, 1 432 samedi et 910 dimanche… En tout, 4 588 personnes se sont faites vaccinées en cinq jours sur ce seul vaccinodrome ouvert au public. Une nouvelle fois, la plus grande partie des candidats étaient présents pour un rappel. Mais on note que le nombre de primo-vaccinés a beaucoup augmenté en fin de semaine. D'une cinquantaine mercredi et jeudi, on est passé à une centaine par jours vendredi, samedi et dimanche.