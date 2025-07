​Le va’a fait son heiva à Mataiea

Tahiti, le 11 juillet 2025 – Rameurs et spectateurs ont afflué par centaines, ce vendredi, pour l’ouverture du Heiva Va’a Mata’eina’a dans le lagon de Mataiea. Du V1 au V16, les jeunes ont donné le coup d’envoi de cet événement sportif et culturel, entre tradition et transmission. Les courses des adultes se poursuivent samedi et dimanche.





Belle affluence, ce vendredi, sur le motu de Tehoro, où les rameurs et leurs supporters ont afflué par centaines pour la première journée du Heiva Va’a Mata’eina’a. Pendant que les familles mettaient la dernière touche aux couronnes végétales, les athlètes préparaient leurs va’a et terminaient d’attacher leurs pāreu, conformément à la coutume et au règlement.



Une vingtaine de courses étaient au programme des poussins aux juniors, en passant par les parava’a accompagnés des rameuses de l’association Amazones Pacific. Du V1 au V16, les jeunes générations ont fait honneur à leurs aînés sur des parcours de 250 à 3.700 mètres. “Mon petit-fils est arrivé premier chez les benjamins !”, se réjouit Tutavae, qui représentera Papeari en catégorie vétérans 70. “Je viens tout juste de recommencer à ramer après 31 ans d’interruption. Quand j’avais 20 ans, j’avais l’habitude de ramer pour le Heiva, et la Moloka’i aussi. J’admire le fait qu’aujourd’hui, on encourage les enfants à participer”.





​Tradition et transmission

Parmi les nombreux clubs présents, une quarantaine d’enfants et d’adolescents ont défendu les couleurs de Tamari’i Teahupo’o Nui Va’a, créé il y a seulement quatre mois. “C’est la première course à laquelle on participe. On veut transmettre les valeurs de la pirogue aux plus jeunes. J’ai moi-même participé au Heiva va’a à Papeete par le passé, donc je suis heureux de permettre à nos enfants de vivre ces moments”, souligne le président de l’association, James Pito.



“C’est un événement très populaire”, confirme le président de la Fédération tahitienne de va’a, Rodolphe Apuarii. “Ça fait plus de 100 ans que ce rendez-vous existe, en complément de la danse et des chants du Heiva i Tahiti. Les courses étaient organisées à Papeete, mais aujourd’hui, le cadre naturel de la Presqu’île est plus adapté, avec des facilités d’hébergement grâce au soutien de la commune, de bonnes conditions de sécurité avec les pompiers et un beau plan d’eau”.



Ce rendez-vous sportif et culturel annuel coïncide aussi avec l’ouverture du tiurai communal. “Ça fait dix ans que le Heiva va’a est organisé à Mataiea. On est toujours très heureux et honorés d’accueillir la grande famille du va’a. C’est vraiment agréable de voir tous ces parents, grands-parents et éducateurs sportifs entourer ces enfants qu’on préfère voir dans la rame, loin des dérives de notre société”, remarque le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha.



Symboles de cohésion par excellence, les V16 ont offert un superbe spectacle. Chez les juniors, c’est la Team OPT qui s’est illustrée. Kerry Roomataaroa, 19 ans, revient sur cette victoire en équipe : “On a fusionné avec des rameurs de Heiva’a Hoe, de Pirae et de Papara. On est venu pour le plaisir, en sachant qu’on est plus habitué à ramer en V1 ou V6. Ça change des longues courses en format marathon ; là, on est plus sur du sprint. Il faut bien gérer la coordination et le rythme”.





Ce samedi , ce sera au tour des séniors et des vétérans de s'élancer sur des distances équivalentes de 2.500 à 3.700 mètres. Dimanche , les va'a tau'ati seront à nouveau de sortie à l'occasion du mémorial Édouard Maamaatuaiahutapu.







