​Le tandem vélo-croisière

Tahiti, le 11 novembre 2021 - Le Vélo club de Tahiti, en collaboration avec un tour-opérateur californien, a organisé une croisière sur le Star Breeze aux Raromatai pour 250 cyclistes américains. La Ronde tahitienne est à l’arrêt depuis 2020, mais le Vélo club de Tahiti poursuit son activité. En collaboration avec un tour-opérateur californien, l'association propose aux amateurs des croisières-cyclisme en Polynésie française. Le 4 novembre dernier, 250 Américains ont débarqué au fenua avec leur vélo pour sillonner les îles Sous-le-Vent sur leur petite reine et l'océan qui les sépare à bord du luxueux paquebot Star Breeze.

​Programme sur-mesure Un concept inédit en Polynésie française mais bien accueilli en ces temps délicats pour le tourisme local. Le programme est simple, lors de chaque escale, les “cyclo-croisièristes” débarquent et découvrent l’île sur leur destrier. Ainsi, les 250 Américains ont pu visiter Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Huahine, Moorea et enfin Tahiti. Sur chacune de ces îles, l’association du Vélo club de Tahiti a programmé, en collaboration avec les comités du tourisme, un circuit mettant en valeur tous les sites touristiques et culturels de l’île. Ainsi, artisans, prestataires touristiques, restaurateurs… ont vu arriver ces touristes chevauchant leur monture.



Le président du Vélo club de Tahiti Benoît Rivals se félicite de l'initiative : “L’intérêt est énorme. Chaque touriste vient faire du sport chez nous mais en plus il consomme à chaque arrêt. Ils sont 250 touristes, souvent très fortunés et apportent vraiment une contribution au tourisme local.” Selon l'association, l'impact économique de ces 250 touristes est estimé à environ 160 millions de Fcfp. D'autre part, le Vélo club de Tahiti précise qu'une équipe spécialisée de télévision a filmé une dizaine d’émissions qui seront diffusées sur le canal GCN France (chaîne youtube spécialisée filiale d’Eurosport).



Jeudi 11 Novembre 2021