​Le suspect du meurtre de Prince Hinoi mis en examen et écroué

Tahiti, le 14 novembre 2022 – Le sans domicile fixe de 45 ans qui a frappé à mort samedi le gardien du terrain situé avenue du Prince Hinoi avec un bloc de béton a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire à Nuutania. Il sortait de 15 ans de prison pour viol.



Au terme de deux jours de garde à vue au sein du commissariat de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) à Papeete, le sans domicile fixe de 45 ans interpellé samedi après-midi pour le meurtre du gardien d'un terrain jouxtant l'avenue du Prince Hinoi a été déféré lundi au parquet. Au cours de son audition, le suspect a reconnu avoir assené un coup de bloc de béton sur la tête de la victime qui l'hébergeait là depuis une semaine. Les deux hommes en étaient venus aux mains après que le gardien avait demandé au sans-abri de quitter les lieux. Selon nos informations, le suspect était sorti de prison le 28 mai dernier à l'issue d'une longue peine de 15 ans de réclusion criminelle pour viol.



Alors qu'une autopsie de la victime doit encore être menée cette semaine, le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Le suspect a été présenté au juge d'instruction Laurent Mayer et mis en examen pour meurtre. Il a ensuite été placé en détention provisoire pour la suite de l'instruction de cette affaire, après une audience devant le juge des libertés et de la détention. En état de récidive légale pour des faits de nature criminelle, il encourt une peine de réclusion à perpétuité.



Rédigé par Garance Colbert le Lundi 14 Novembre 2022 à 19:52 | Lu 1104 fois