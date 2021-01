​Le suspect de Rikitea en garde à vue à Papeete

Tahiti, le 26 janvier 2021 – L'homme de 29 ans qui a poignardé ses deux parents lundi après-midi à Rikitea a été transféré à Papeete et placé en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie. Ses parents ont été évasanés vers le Taaone.



Au lendemain du drame qui a secoué les Gambier, l'homme de 29 ans ayant poignardé ses deux parents à leur domicile a été transféré mardi matin à Papeete pour être placé en garde à vue. Une enquête pour une double "tentative de meurtre" a été ouverte par le parquet et confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Le suspect, totalement inconnu de la justice jusqu'ici, est entendu dans les locaux de l'unité d'enquête avenue Pouvana'a à Papeete.



Les deux victimes, le père et la mère du jeune homme, respectivement âgés de 72 et 63 ans, ont été évasanées via le Casa vers le Centre hospitalier de la Polynésie française. Le premier notamment est gravement blessé, mais les jours des deux parents ne sont a priori pas en danger.