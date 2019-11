​Le site du futur centre sur les essais nucléaires doit être dépollué

L'appel d'offres lancé mi-octobre prévoit un calendrier. Les entreprises intéressées doivent répondre avant le 18 novembre et se verront notifier le marché dans la foulée. Après une mise au point technique et administrative, les travaux pourraient commencer dès le mois de décembre. S'en suivront plusieurs phases de désamiantage de la Villa Comar et de l’hôtel de la Marine avec stockage des matériaux pollués et contrôle de l'air. Si la démolition des bâtiments non contaminés doit commencer dès mi-décembre, celle des zones pollués interviendra entre mars et début avril avec, sur cette période, l'évacuation de gravas et débris à partir du centre-ville. Un désagrément qui devrait s'achever avant la date butoir fixée au 6 avril et qui correspond à la visite du président de la République au fenua. Si le programme de ce déplacement officiel n'est pas encore connu, nul doute que cette visite n'est pas étrangère à la célérité avec laquelle ce chantier de démolition va être réalisé. Des travaux qui présentent donc un risque environnemental mais s'imposent comme un préalable indispensable à la construction du centre de mémoire sur les essais nucléaires.