​Le savoir-faire local s'expose à Paopao

Moorea, le 3 mai 2021 - Le débarcadère de Paopao recevait ce week-end une exposition artisanale. Pendant trois jours, les visiteurs pouvaient découvrir ou redécouvrir le savoir-faire local à travers de l'artisanat, des produits du terroir et de bien-être.



C'est sous un soleil éclatant de ce week-end de fête du travail, que de nombreux stands accueillaient les visiteurs au débarcadère de Pao Pao à Moorea. Pas de muguet mais une multitude d’objets, bijoux, tissus, peintures, ou encore produits du terroir. Au-delà d’une exposition de savoir-faire, c’était un réel moment de partage, tous avaient à cœur de faire partager leur art et leur passion pour les produits locaux.



Au programme des végétaux, stands d’agricultures et d’horticultures sur la pelouse, mais également détournés en objets tressé, les feuilles de pandanus, cocotiers se métamorphosent grâce à l’habileté et le savoir-faire de ces artisans en paniers, sacs etc…

La perle était également à l’honneur, sublimée en colliers, bracelets, boucles d’oreille, sans oublier la nacre et les coquillages travaillés avec soin et délicatesse. Le bois, décliné en sculptures et divers objets de décoration ou fonctionnel, côtoyait les peintures chatoyantes du stand d’en face sous les effluves de savon naturel aux multiples bienfaits du stand tout proche. Les robes traditionnelles rivalisaient avec les pareu peints à la main.



Ima, 19 ans, jeune créatrice de Moorea confectionne toutes ses pièces en tissus local : “Je me suis lancée fin d’année dernière, je crée des sacs, bob, éponges pour la vaisselle, lingettes démaquillantes, sacs de course réutilisables. Cela a un côté écologique voulu, comme les lingettes démaquillantes que l’on peut laver et utiliser à nouveau, les éponges, les serviettes, etc. Nous espérons que ce type d’évènement trouve une régularité afin que les locaux et bientôt les touristes prennent l’habitude de venir nous voir ici à Paopao,” ajoute-t-elle.



Sentiment partagé par les autres exposants qui souffrent depuis de nombreux mois de l’absence de tourisme en raison de la crise sanitaire. Leur souhait est que ces rendez-vous soient programmés tous les débuts de mois mais de préférence qu’ils ne se déroulent pas en même temps que d’autres évènements similaires à Tahiti. “Nous avons moins de monde que lors de la dernière exposition en mars, elle se déroulait le week-end de Pâques, les locaux étaient plus nombreux, que ce week-end car il y a le salon sur Tahiti, ce serait bien que les expositions et autres salons d’artisanats ne soient pas programmés en même temps sur les deux îles”, précise une autre exposante. Pour les gourmets, les produits du terroir étaient représentés sous de nombreuses facettes. Avant de partir certains ont fait un petit tour au stand bien-être face à la mer pour un moment de détente. Pour la première fois, de nombreuses activités nautiques étaient proposées de quoi ravir petits et grands.