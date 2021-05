​Le savoir-faire ancestral transmis aux futurs sculpteurs de Nuku Hiva

Jean Huukena, enseignant au Cetad



“La section sculpture est essentielle, elle va plus loin que le simple enseignement. En effet, la sculpture fait partie intégrante de la culture marquisienne, on le sait depuis toujours. Elle est le point de départ du tatouage marquisien car si on s’intéresse à l’histoire de la sculpture on s’aperçoit qu’on est parti de la sculpture pour se faire tatouer.

Nos jeunes étudiants ont besoin de découvrir et de comprendre cette culture qui est la leur. Cela va leur permettre d’avoir un point de repère dans la vie, un point de départ qui va permettre aussi, on l’espère, de faire naître dans leur esprit, l’état de créativité. D’ailleurs, pour les plus créatifs de nos étudiants, les poursuites d’études sont possibles au sein du centre des métiers d’arts de Tahiti. Par ailleurs, il faut dire que le métier d’artisan sculpteur aux Marquises fait vivre de nombreuses familles et ce, depuis longtemps.

Ce n’est pas du tout une voie de garage. C’est un métier grâce auquel on gagne sa vie, parfois même très bien. Évidemment ces derniers temps il y a eu la crise sanitaire qui a été difficile pour les artisans, mais les sculpteurs de Nuku Hiva, comme ceux des autres îles de l’archipel, sont déjà en train de préparer les prochaines expositions. La sculpture marquisienne est très plébiscitée par les visiteurs internationaux et elle est aussi l’essence même de la culture marquisienne. Il faut donc absolument la transmettre et la section sculpture du Cetad est là pour ça, à travers son enseignement et ses stages en entreprises.”