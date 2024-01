​Le public consulté sur les transports scolaires

Tahiti, le 18 janvier 2024 – Une mission d’information est créée par l’assemblée de la Polynésie française en vue d’améliorer les transports scolaires terrestres au Fenua. Parallèlement, une consultation citoyenne est mise en ligne sur le site de l’APF.



Après le



Parallèlement, une consultation citoyenne est mise en ligne sur le site internet et la page Facebook de l’assemblée afin de recueillir l’avis de la population et des publics concernés par les problématiques liées au transport, sur l’efficience et la sécurité des transports scolaires terrestres. Du jeudi 18 janvier au 8 février prochains, le public est ainsi invité à répondre à deux questionnaires pour donner leur avis sur la sécurité et l’efficience de l’actuel service public des transports scolaires.



25 000 élèves polynésiens



Les transports scolaires terrestres occupent une place essentielle dans la scolarité d’un grand nombre d’élèves en Polynésie française. Ainsi, pour l’année scolaire 2021-2022, près de 25 000 élèves ont été pris en charge par le transport terrestre scolaire, sur l’ensemble du territoire.



La mission d’information de l’assemblée a une durée prévisionnelle de 3 mois. Les rapporteurs - Heinui Le Caill, Tevaipaea Hoiore, Allen Salmon, Cliff Loussan et Maurea Maamaatuaiahutapu - examineront plusieurs sujets particuliers tels que les dysfonctionnements techniques des bus, les conditions tarifaires du transport scolaire, le circuit de ramassage scolaire et la fréquence des dessertes et connexions.



Pour ce faire, ils recueilleront des informations au travers d’entretiens, de consultations des municipalités, de rencontres avec des Inspecteurs de l’Éducation nationale, de l’analyse des schémas directeurs des transports collectifs et déplacements durables de la Polynésie française et de l’étude des conventions entre le Pays et les transporteurs.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 18 Janvier 2024 à 17:21 | Lu 173 fois