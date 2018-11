​Le projet de réforme statutaire au cœur des rencontres officielles à Paris

PARIS, 21 novembre 2018 - La question du projet de réforme statutaire de la Polynésie française a été au cœur de la mission officielle conduite à Paris par Edouard Fritch et Gaston Tong Sang. Des entretiens ont été aménagés avec le président du Sénat et celui de l’Assemblée nationale.



Pour la dernière journée de son déplacement à Paris, le président Edouard Fritch s’est rendu, mercredi, au Sénat. Il était accompagné du président de l’Assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, de la sénatrice Lana Tetuanui, et des représentants à l’Assemblée, Philip Schyle et Yvannah Pomare-Tixier.



Cette délégation a été reçue au palais du Luxembourg par le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, puis par le président de la délégation Outre-mer au Sénat, Bernard Malgras, avant de s’entretenir avec le président du Sénat, Gérard Larcher.

Plusieurs sujets ont été évoqués lors de ces entretiens, notamment la réforme constitutionnelle, le budget outre-mer 2019 et le calendrier probable d’examen du projet de réforme du statut de la Polynésie française.



Plus tôt dans la journée, une visite consacrée à la découverte du plateau et de la régie de la chaîne Public-Sénat avait été préparée à l’intention des élus polynésiens. Celle-ci s’est suivie d’un exposé par les responsables de la chaîne dédiée aux travaux parlementaires du Sénat.



Le président de l’assemblée, Gaston Tong Sang, est de son côté arrivé à Paris ce lundi, accompagné de Philip Schyle, le président de la commission des institutions et de la représentante Yvannah Pomare-Tixier. Tous trois programment de participer aux rencontres officielles visant à présenter les propositions formulées par la troisième institution du Pays dans le cadre du projet de toilettage du statut d’autonomie de la Polynésie française. Le projet de loi organique sera étudié prochainement au Parlement français.



La délégation conduite par le président de la troisième institution du Pays a été reçue en début de matinée, mercredi, au Palais Bourbon, par le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand.



Au cours de cet entretien, le président de l’assemblée de la Polynésie française a exposé à son homologue parisien l’importance que revêt la réforme statutaire actuellement en projet, pour la représentation élue de même que pour le Pays tout entier.



Gaston Tong Sang a également évoqué, lors de cet entretien, la question du partenariat fructueux qui lie l’assemblée de la Polynésie française et l’Assemblée nationale. Il a remercié le président Richard Ferrand pour l’accueil régulier de fonctionnaires et d’élus de l’assemblée de la Polynésie française au sein des services administratifs et organes législatifs de l’Assemblée nationale et a formulé le souhait que les relations qui lient les deux institutions se renforcent.



C’est à l’issue de cet entretien que les élus se sont rendus au Sénat pour participer, sous la houlette d’Edouard Fritch et en compagnie de la sénatrice Lana Tetuanui à la série de rencontres et de rendez-vous officiels.



Le président de l’assemblée de la Polynésie française et les représentants qui participent à ce déplacement officiel ont programmé d’effectuer jeudi les dernières rencontres de cette mission institutionnelle à Paris.