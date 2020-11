​Le procès radio Tefana suspendu jusqu’à lundi

Tahiti, le 26 novembre 2020 - Les avocats de la défense du tāvana de Faa’a, Oscar Temaru, ont déposé dans la nuit de mercredi à jeudi une requête de renvoi de l’affaire pour cause de "suspicion légitime" auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils soupçonnent en effet la cour d’appel de faire preuve de manque d'impartialité. Dans l’attente que la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français se prononce sur cette demande, le procès a été suspendu jusqu’à lundi matin.



Nouveau rebondissement jeudi matin au deuxième jour du procès en appel de l’affaire radio Tefana pour laquelle Oscar Temaru avait été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis et à payer une amende de cinq millions de Fcfp. Après avoir fait un rapport d’incident hier en expliquant qu’un "témoin" avait vu le procureur, Hervé Leroy, rentrer en contact avec la présidente de la cour d’appel, les avocats de la défense ont déposé dans la nuit de mercredi à jeudi une requête de renvoi de l’affaire pour cause de "suspicion légitime" auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation.



Lors de l’audience jeudi matin, Me David Koubbi, le conseil parisien d’Oscar Temaru a en effet expliqué qu’il s’agissait d’un "acte extrême", "une première" pour tous les avocats du dossier qui ont dû constater la "présence inopportune, extravagante et grotesque" du procureur Hervé Leroy "dans, aux abords, en périphérie, sur le seuil" du bureau de la présidente. L’avocat a réaffirmé qu’il s’agissait d’un procès "politique". Il en voulait d’ailleurs pour preuve que des agents des renseignements généraux avaient assisté à la première journée de procès. Des agents qui assistent pourtant aussi bien aux procès politico-financiers qu’aux procès portant sur des affaires de stupéfiants ou à des audiences du tribunal administratif.