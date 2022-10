​Le procès des convoyeurs de cocaïne renvoyé pour supplément d'information

Tahiti, le 20 octobre 2022 – Le procès des deux Suédois interpellés le 21 septembre dernier dans le port de Papeete à bord d’un voilier dans lequel ont été saisis 423 kilos de cocaïne a été renvoyé jeudi au 17 novembre. Le parquet a en effet demandé un report de l'audience afin de mener des investigations techniques supplémentaires sur les téléphones et le GPS retrouvés à bord du navire.



Les deux marins suédois arrêtés le 21 septembre dernier à l'entrée du port de Papeete à bord d’un voilier qui convoyait 379 ballots de cocaïne ont été présentés devant le tribunal correctionnel jeudi. Alors qu'ils devaient être jugés pour des faits passibles de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République a demandé au tribunal de renvoyer le dossier pour que les enquêteurs puissent poursuivre les investigations techniques.



Le représentant du ministère public a en effet expliqué que les Ntech de la gendarmerie, enquêteurs spécialisés en technologie numérique, devaient encore exploiter deux téléphones, un GPS et un téléphone satellite retrouvés sur le voilier. Si l'un des deux marins interpellés – le capitaine qui se trouve sous contrôle judicaire alors que son coprévenu a été placé en détention provisoire – a indiqué lors de sa garde à vue qu'il ne savait pas que le voilier contenait de la drogue, le procureur de la République a expliqué à l'audience que les premiers recoupements tendaient à mettre cette version à mal.



Maintien des mesures de sûreté



L'affaire ayant été renvoyée au 17 novembre prochain, date à laquelle le tribunal fera un “point d'étape” sur les investigations, il a ensuite été question du sort des prévenus jusqu'à cette date. L'avocat du capitaine placé sous contrôle judiciaire, Me Teremoana Hellec a rappelé à cette occasion que son client, privé de passeport, était “forcé de rester dans un pays étranger sans moyens financiers”. Il a donc demandé au tribunal de restituer les 8000 dollars appartenant à son client qui avaient été saisis sur le voilier. Après en avoir délibéré, le tribunal a refusé cette demande. Il a par ailleurs maintenu le placement sous contrôle judiciaire du capitaine et le maintien en détention provisoire du marin.



Rappelons qu'après cette importante saisie opérée par les douanes et la Direction territoriale de la Police nationale, le procureur de la République, Hervé Leroy, avait tenu une conférence de presse au cours de laquelle il avait indiqué qu'il apparaissait que le voilier était parti du Panama en direction de l'Australie. À cette occasion, il avait également expliqué que “l'interception de ce septième voilier” a confirmé que “la Polynésie française demeure un point de passage d'une route maritime empruntée par les narcotrafiquants à partir de l'Amérique latine en vue d'écouler la cocaïne dans les pays de la zone Pacifique-Sud voire en Asie”.