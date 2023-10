​Le procès de Philip Schyle renvoyé

Tahiti, le 10 octobre 2023 – Le procès pour prise illégale d'intérêts dans l'affaire de l'association Tetiaroa Royal Race de l'ancien maire de Arue, Philip Schyle, a été renvoyé mardi par le tribunal correctionnel au 18 juin.



En raison de l'absence de Philip Schyle, son procès pour prise illégale d'intérêts prévu ce mardi a été renvoyé par le tribunal correctionnel au 18 juin prochain 2024.



Rappelons que dans cette affaire, l'actuelle maire de Arue qui a succédé à Philip Schyle, Teura Iriti avait déposé deux plaintes pour dénoncer le fait que la commune avait accordé deux subventions de cinq et six millions de francs à l'association Tetiaroa Royal Race. Association au sein de laquelle travaillaient plusieurs élus municipaux dont Jena Punaa Demary, son mari étant trésorier de l'association qui avait été créée pour l'organisation de cette course entre Tahiti et Moorea de 120 km. Pour la justice, Philip Schyle avait favorisé l'octroi de ces subventions pour servir son intérêt politique. Lors de la révélation de l'affaire, celui qui est désormais en retrait de la vie politique avait concédé des "erreurs" et des "maladresses" en expliquant qu'il n'y avait jamais eu aucune "intention volontaire ou frauduleuse" de sa part.