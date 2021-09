​Le pic épidémique est passé

Tahiti, le 8 septembre 2021 – Le pic épidémique de la seconde vague de coronavirus en Polynésie française est officiellement derrière nous, ont confirmé hier les responsables de la plateforme Covid-19 du Pays. La situation sanitaire reste cependant grave, avec un niveau d'hospitalisations en réanimation toujours extrêmement élevé.



Relativement prudentes ces derniers jours sur le sujet, les autorités sanitaires de la plateforme Covid-19 du Pays ont enfin confirmé hier que le “pic épidémique” de la seconde vague de coronavirus en Polynésie française avait été franchi. Les différents indicateurs de l'épidémie montrent une décrue des passages en filière Covid, du nombre des patients prélevés, des prélèvements positifs, ou encore des évasans et prises en charge par le Smur… Mais aussi et surtout, les autorités notent une baisse du nombre de lits occupés en service Covid dans les hôpitaux et en réanimation. Et enfin, la semaine écoulée a montré une baisse du nombre de morts liés à l'épidémie.



Pas de quoi néanmoins crier victoire. Hier, le dernier bilan quotidien faisait état de 13 décès supplémentaires, 54 personnes toujours en réanimation et 311 hospitalisés au total. “L’épidémie est toujours en cours avec l'ensemble des principaux indicateurs largement supérieurs aux seuils d'alertes”, constatent les épidémiologistes. “La tension est très forte sur l'ensemble des secteurs de soins, en particulier en réanimation et dans les prises en charge à domicile”. Sur ce dernier point, la progression des installations “d’oxygénation à court terme” pour les patients à domicile est impressionnante. D'une trentaine d'installations avant l'épidémie, on est passé à une centaine il y a un mois, pour progresser jusqu'à plus de 700 en cours la semaine dernière.



52% de primo-vaccinés



Les autorités sanitaires confirment également le ralentissement de la campagne de vaccination, alors que 52% de la population totale a déjà reçu au moins une dose de vaccin. Ralentissement lié, comme nous l'indiquions dans notre édition de lundi, au nombre de personnes touchées par l'épidémie et qui doivent aujourd'hui attendre deux mois pour ré-accéder à la vaccination… Dans le détail, plus de 85% des plus de 75 ans sont vaccinés. Un taux qui dépasse les 83% dans la tranche d'âge des 60-74 ans. Mais qui tombe à 53% pour les 18-59 ans, malgré une accélération de la vaccination chez les plus jeunes ces derniers jours.



La vaccination reste pourtant primordiale dans la lutte contre l'épidémie, puisque les derniers chiffres à jour montrent toujours que 94,3% des patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés…