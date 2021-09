​Le pass sanitaire voulu pour octobre

Tahiti, le 2 septembre 2021 - Les autorités de l'Etat et du Pays ont annoncé jeudi "espérer" la mise en place d'un pass sanitaire adapté à la Polynésie française dès le mois d'octobre.



Le haut-commissaire et le président ont évoqué jeudi lors de l'allocution Etat-Pays la mise en place d'un pass sanitaire en Polynésie française. Déjà en vigueur en métropole, le dispositif met en place une obligation de présentation d'un certificat de vaccination, d'un test négatif ou d'un certificat d'immunisation pour pouvoir accéder à certains lieux publics et certaines activités. Un dossier sur lequel "les équipes du Pays et du haut-commissariat travaillent activement et qui pourrait être mis en place pour certaines activités et l’accès à certains établissements recevant du public", a indiqué le haut-commissaire. "C'est un moyen de sortir de la crise pour revenir à une vie un peu normale", a défendu le représentant de l'État.



Les autorités locales disent espérer pouvoir mettre en place ce pass sanitaire, dans une version légèrement différente de celle de la métropole, à partir du mois d'octobre. Mais il reste encore des sujets techniques et juridiques à travailler. Le problème principal étant de réussir à utiliser les applications nationales et les faire coller avec les bases de données locales. "On ne peut pas décalquer le dispositif national, pour des raisons de collecte de données. Les tests faits ici ne sont pas connectés à la base de donnée nationale", a notamment indiqué le haut-commissaire.