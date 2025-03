​Le papi toucheur condamné

Tahiti, le 24 mars 2025 - Un chauffeur de bus de la Presqu’île a été condamné à un an de prison ferme pour avoir “touché” une trentaine d’enfants dans son car scolaire.





Hagard dans son bleu de travail, le chauffeur de bus ne semblait pas comprendre lundi matin ce qui le conduisait devant les juges du tribunal correctionnel de Papeete. Accusé d’avoir commis des agressions sexuelles sur 35 élèves de 3 à 11 ans de la Presqu’île qu’il conduisait tous les jours en bus, l’homme de 62 ans a nié en bloc la volonté perverse qui aurait été la sienne en agissant ainsi.



Pourtant, les faits, les témoignages et les vidéos prises dans le bus en attestent. Régulièrement, d’août 2023 à mars 2024, le papy chauffeur de bus scolaire mettait la main aux fesses de ses jeunes passagers, quand il ne leur touchait pas les testicules pour certains garçons.



Des faits anodins pour l’accusé qui a nié l’intentionnalité perverse, parlant de “corrections” pour des enfants turbulents dans son bus. Il ira jusqu’à dénoncer un complot mis en place par les enfants, les parents, ou les enseignants, contre lui. Des propos souvent à la limite du compréhensible alors que dans la salle, sa famille venue le soutenir peinait à masquer sa colère et son agacement.



“Je ne répondrai pas”, a-t-il même prévenu en début d’audience. “Tous ces faits sont des mensonges.” Une affirmation cependant contredite par les nombreux témoignages d’enfants, les signalements faits par les instituteurs et les nombreuses auditions réalisées par la gendarmerie. Des photos ont aussi été présentées au tribunal où l’on voit des enfants en bas âge essayer de passer à côté du chauffeur en se couvrant les fesses ou en tentant de l’esquiver. “C’est faux”, ignorera cependant le chauffeur. “Ce n’est pas la réalité. J’ai tapé les fesses des enfants qui n’obéissent pas.”

“Gestes répétés, systématisés, banalisés” L’argument du châtiment corporel n’a pas tenu longtemps devant le tribunal. “Sur les vidéos, on vous voit toucher les fesses d’une petite fille de 3 ans. Sur les photos, on vous voit avancer la main sur les fesses d’une autre et on voit certains jeunes tenter de vous éviter”, lui retorquera la présidente du tribunal. “L’agression sexuelle, ce n’est pas forcément caresser”, lui fera remarquer la présidente. “C’est aussi toucher.”



“Étant donné son comportement, il a porté préjudice à la communauté, il jette le trouble”, rappellera le procureur de la République au moment de requérir. “Les gestes sont répétés, systématisés, banalisés et sont à l’évidence des agression sexuelles”, poursuivra-t-il en demandant une peine de trois ans de prison avec sursis.



Malgré les propos de l’avocat du mis en cause, expliquant que son client “n’est pas un pédophile” et qu’il est juste “un peu rustre”, le tribunal a condamné le chauffeur de bus à 3 ans de prison dont deux de sursis avec obligation de soins. Il lui est aussi interdit de rentrer en contact avec les victimes et de se rendre à l’école. Il écope aussi de l’interdiction définitive d’exercer un métier en contact avec des enfants et sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 24 Mars 2025 à 16:07