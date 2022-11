​Le lycéen qui avait poignardé un collégien de Henri Hiro s'est suicidé en cellule

Tahiti, le 2 novembre 2022 – Le jeune lycéen de 15 ans qui avait donné un coup de couteau à un collégien de l'établissement Henri Hiro le 10 octobre dernier s'est suicidé dans la nuit de mardi à mercredi par pendaison dans sa cellule. Il venait de sortir d'hôpital psychiatrique et d'être mis en examen pour deux tentatives de meurtre.



Un tragique fait divers s'est produit trois semaines après l'agression au couteau d'un collégien de 13 ans par un lycéen de 15 ans au sein du collège Henri Hiro. Incarcéré depuis mardi à la suite de sa sortie d'internement psychiatrique, le lycéen de 15 ans s'est suicidé par pendaison dans sa cellule de Nuutania durant sa première nuit de détention.



Rappelons que le 10 octobre dernier, le mineur s'était introduit dans l'enceinte du collège Henri Hiro et avait profité d'un mouvement d'élève durant l'interclasse de 14 heures pour porter un coup de couteau dans le dos d'un collégien d'une classe de 4e. Il avait ensuite tenté de s'échapper, mais avait été rattrapé et ceinturé par un personnel de l'établissement et remis aux forces de l'ordre.



Le jeune lycéen mineur avait été placé depuis en internement psychiatrique, mais après avoir été examiné par un psychiatre mardi il avait été déclaré apte à sortir d'internement. Immédiatement à l'issue, le jeune homme a été déféré devant un juge d'instruction et mis en examen pour deux tentatives de meurtre. Il apparaît en effet qu'à la veille de l'agression du collégien, le jeune homme s'était rendu dans la nuit au domicile de sa victime et qu'il était tombé sur sa sœur à qui il avait assené un coup de ciseaux.



Placé en détention provisoire mardi soir, le jeune homme a mis fin à ses jours par pendaison au moyen d'un drap durant sa première nuit d'incarcération à Nuutania.