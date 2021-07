​Le lagon de Taha'a nettoyé

Taha'a, le 1er juillet 2021 - Vaite Aiho, présidente du comité de gestion décentralisé du lagon de Taha'a depuis le 12 novembre 2019 a organisé, avec sa fidèle équipe de plongeurs issus de sa propre ferme perlière, son troisième retrait des déchets perlicoles (cordes, bouées) dans la commune associée de Tiva.



En raison de la pandémie de Covid-19 en 2020 et de la stricte application des mesures sanitaires, aucune action de nettoyage n'a pu être menée dans le lagon l'année dernière. Avec la levée de certaines restrictions, le comité de gestion a pu se mettre en branle dès début juin, ce qui a conduit à l'extraction à ce jour de plus d'une tonne de déchets de toutes sortes, comme ceux accumulés depuis plus de 20 ans dans des concessions maritimes d’anciens perliculteurs ayant cessé définitivement leur activité perlière

L'équipe menée par Vaite Aiho est intervenue par demi-journée sur le lagon. Les déchets ont été rapatriés dans sa propriété en attendant que le ministère des Ressources Marines organise la filière de leur rapatriement vers Papeete.



Le rétablissement dans leur état d’origine des concessions maritimes devrait se poursuive courant 2021 pour être terminé avant la fin de l’année. Pour la présidente du comité, il est important de maintenir la vie de nos lagons à la fois pour sa population car c’est son garde-manger, mais aussi pour la bonne santé des perles. Et Vaite sait de quoi elle parle car elle-même perlicultrice vient d'une famille de pêcheurs.