​Le droit à l’heure de l’IA

Tahiti, le 4 avril 2023 – Le 21 avril, un colloque portant sur “l'intelligence artificielle et le droit, de la métropole aux Outre-mer” aura lieu à la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers afin d'évoquer les possibilités et les limites de l'intelligence artificielle quant à la pratique du droit pénal.



Le 21 avril, un colloque se déroulera à la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers (CCISM) sur le thème de “l'intelligence artificielle et le droit, de la métropole aux Outre-mer”. Tel que l'explique Aurélia Miras, attachée temporaire d'enseignement et de recherches au sein de l'UPF et doctorante au sein de du laboratoire de droit privé de sciences criminelles d'Aix-en-Provence –qui a monté ce projet avec Emmanuelle Gindres, maître de conférence à l'UPF– “Nous avons eu l'idée d'organiser ce colloque au regard de l'évolution du système de l'intelligence artificielle qui commence vraiment à se développer notamment au niveau du droit puisque l'on entend beaucoup parler ces derniers temps de la “justice prédictive”. A savoir que les systèmes d'intelligence artificielle vont pourvoir prédire ou choisir d'appliquer telle ou telle sanction et indiquer comment se substituer aux magistrats. Une question se pose avec les avocats, notamment avec le chat GPT qui est en pleine expansion et cette question qui se pose est : quid des plaidoiries ? L'avocat ne devra plus forcément plaider. On aura plus qu'à taper quelques mots-clés et l'intelligence artificielle fournira une plaidoirie déjà toute faite."



Le 21 avril, la matinée sera consacrée à la définition de l'intelligence artificielle sur le plan juridique. Un formateur du CNAM interviendra pour, selon Aurélia Miras, “vulgariser la définition de l'intelligence artificielle” pour tous les néophytes. “Nous évoquerons ensuite la question du véhicule autonome. Le débat est de savoir comment vont se développer ce type de véhicules en Polynésie”. Plusieurs intervenants, dont l'adjudant-chef Aznar de la gendarmerie, qui est en charge de la lutte contre la cybercriminalité au fenua, s'exprimeront également.