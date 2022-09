​Le défi inédit de la Hawaiki Nui Solo

Tahiti, le 13 septembre 2022 – Le départ de la première édition de la Hawaiki Nui Va'a Solo sera donné ce jeudi à Tautira. Au programme un parcours de 22 km entre Tautira et Hitia'a. Les 'aito enchaineront ensuite vendredi entre Hitia'a et Mahina et la dernière étape se courra jusqu'à la plage de Ta'ahiamanu à Moorea. Au total 91 km de course attendent les rameurs.



Annoncée pour la première fois en août 2020 mais à chaque fois annulée ces deux dernières années en raison des restrictions sanitaires, la Hawaiki Nui Va'a Solo, première du nom, va enfin pouvoir se tenir. Comme sa célébrissime grande sœur des îles Sous-le-Vent, la Hawaiki Nui Va'a Solo se courra en trois étapes à réaliser en va'a hō'ē (V1).



Les 'aito sont donc attendus jeudi du côté de Tautira où sera donné le départ de la première étape, longue de 22 km jusqu'à Hitia'a. Le lendemain, vendredi, les rameurs enchaineront avec un parcours entre Hitia'a et la Pointe Vénus, à Mahina, soit 27 km. Les dames et les juniors seront également conviés sur le tronçon. Et la troisième et dernière étape verra les athlètes s'élancer depuis Hitimahana pour ensuite entamer la traversée du chenal vers Moorea et une arrivée prévue sur la plage de Ta'ahiamanu, à Opunohu. Au total les rameurs auront avalé en trois jours 91 km, faisant donc de la Hawaiki Nui Va'a Solo la course la plus longue en pirogue individuelle. “Une course réservée à l'élite”, insiste le comité organisateur.



Un vent d'est portant jusqu'à Moorea



Si le nombre de kilomètres accumulé est ahurissant, les conditions météo annoncées pour les trois jours de course sont plutôt favorables aux rameurs. Contrairement au Super 'Aito, organisé en juillet dernier, où les rameurs ont affronté un vent d'ouest entre Tautira et Taaone, pour la Hawaiki Nui Va'a Solo le vent devrait souffler dans leur dos. Un vent d'est, sud-est, autour des 24 nœuds est en effet attendu, couplé avec une houle de sud, sud-est. Soit les conditions propices pour une session de glisse sur toute la côte-est de Tahiti jusqu'à la traversée du chenal vers Moorea.



Un parcours qui devrait donc sourire aux meilleurs “surfeurs” du peloton comme Hotuiterai Poroi, Steeve Teihotaata, Rete Ebb ou encore Kevin Céran-Jérusalémy. Néanmoins, les Shelliens avec Narai Atger en tête, seront également de sérieux outsiders, de même que les rameurs du Team OPT avec Tutearii Hoatua seront attendus. Rendez-vous donc jeudi à Tautira pour le début des hostilités.