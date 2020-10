​Le couvre-feu finalement fixé de 21 heures à 4 heures à Tahiti et Moorea

Par ailleurs, à Tahiti et Moorea, les établissements recevant du public ne pourront plus accueillir de public entre 21 heures et 4 heures du matin sauf exceptions (services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité, hôtels et hébergements associés, entretien et location de véhicules, zones réservées des aéroports, stations essences et boutiques associées pour la vente de denrées alimentaires, etc.). Certains établissements recevant du public feront également l’objet d’une fermeture la journée à savoir les bars, les lieux d’exposition, les foires, les salons et les établissements sportifs couverts.



Les établissements sportifs couverts sont fermés, sauf pour accueillir les activités pour les groupes scolaires, périscolaires, les activités à destination exclusive de mineurs, les activités des sportifs professionnels de haut niveau ou rentrant dans le cadre de la formation universitaire sont autorisées dans les établissements sportifs couverts. Enfin, l’arrêté rappelle que les événements festifs, déjà interdits depuis le 20 octobre dans l’ensemble des établissements de type salles de fêtes, chapiteaux, sont désormais également interdits sur les embarcations dites « pirogues à bringue » et ce sur l’ensemble du territoire.