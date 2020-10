​Le corps du rameur disparu à Motu Uta retrouvé

Tahiti, le 1er octobre 2020 – Le corps sans vie du rameur de 34 ans disparu lundi au niveau de la digue de Motu Uta a été retrouvé jeudi matin au niveau de la passe de Papeete.



Toujours à pied d'œuvre depuis lundi pour tenter de retrouver le rameur de 34 ans disparu au niveau de la digue de Motu Uta, les sauveteurs de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer, les proches du rameurs et la gendarmerie ont retrouvé et repêchaient jeudi matin le corps sans vie du malheureux au niveau de la passe de Papeete.



Rameur expérimenté, le trentenaire était tombée de son va'a lundi midi et avait disparu en mer. Seul son va'a vide, une rame et la casquette du rameur avaient été récupérés sur le site.