​Le collège de Arue met ses élèves à l’honneur

Tahiti, le 27 mai 2025 - Vendredi dernier, pour la première fois, le collège de Arue a distingué ses élèves méritants de 5e et de 4e en organisant une remise de prix pour celles et ceux qui avaient réalisé des travaux de grande qualité dans le cadre des Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) mis en place dans l’établissement.



Dynamique dans sa manière d’aborder les enseignements, le collège de Arue récolte là les fruits des différents travaux mis en place. “Certains ont vraiment fait un travail remarquable”, expliquait vendredi le professeur de français, Jean Therasse.



Devant la qualité des production rendues, le collège avait organisé un scrutin au sein de l’établissement. Les élèves, mais aussi le personnel enseignant pouvaient voter pour leurs productions préférées.



Deux thèmes étaient retenus cette année pour ces EPI. La chevalerie pour les 5e et les premiers contacts entre les Européens et les Polynésiens pour les classes de 4e.



“Ce sont des travaux qui préparent parfaitement les élèves à l’oral du DNB”, rappelait le proviseur adjoint du collège, Grégory Thouillez.



Les travaux de recherches menés par les enfants ont été accompagnés par les professeurs d’histoire-géographie, de français, de langues vivantes (espagnol, tahitien, anglais), ainsi que les enseignants en arts plastiques.