​Le chauffard fratricide de Hiva Oa jugé en avril

Tahiti, le 7 mars 2020 - Le conducteur ivre qui avait causé la mort de son frère, début février dernier à Hiva Oa sera jugé début avril. Vendredi, il a demandé un renvoi de son procès afin de préparer sa défense dans cette affaire où il encourt 10 ans de prison.



L’homme de 33 ans doit être jugé en comparution immédiate pour l’homicide involontaire de son frère aîné. Le dimanche 2 février dernier en fin d’après-midi à Hiva Oa, il avait perdu le contrôle de son pick-up avant de partir en tonneaux s’écraser au fond d’un ravin de cette petite île du groupe Sud de l’archipel des Marquises.



L’accident s’est produit peu avant d’aborder la vallée de Motua, sur une potion de route étroite et sinueuse. Son frère de 44 ans, passager du véhicule, avait semble-t-il tenté de sauter du pick-up pendant l’accident. Il a été gravement heurté par le véhicule durant la sortie de route et est décédé avant l’arrivée des secours. Le conducteur s’est est sorti avec quelques hématomes.



"Les freins ont lâché", s’est souvenu en marquisien le prévenu, vendredi après-midi lors de l’évocation de cette affaire en comparution immédiate. "On a aussi constaté que les pneus de la voiture étaient lisses", a ajouté le président Léger en direction de l’interprète, avant de rappeler que des analyses sanguines faites sur le conducteur peu après l’accident avait aussi mis en évidence 1,28 gramme d’alcool par litre de sang et la présence de 9,62 nanogramme de THC par millilitre. Les deux hommes venaient de passer une partie de la journée à boire du rhum et à fumer du cannabis.



Le tribunal ne s’est toutefois pas penché sur le fond de l’affaire. Le prévenu demande un renvoi de l’audience sur le fond afin de préparer sa défense, compte tenu de la peine encourue de 10 ans d’emprisonnement. Il sera jugé le jeudi 2 avril à 14 heures. Il est maintenu en détention provisoire à Nuutania dans l’attente de son procès en comparution immédiate.