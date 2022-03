​Le cadastre polynésien en Open Data

Tahiti, le 9 mars 2022 – Le gouvernement a acté mercredi la mise en ligne des données cadastrales et parcellaires de la Polynésie française en Open Data.



La mise en ligne en accès libre des limites cadastrales et des références parcellaires de la Polynésie française a été actée, mercredi, par le conseil des ministres. Ces informations diffusées en Open Data seront prochainement disponibles sur la plateforme



Gain de temps



Les informations cadastrales seront ainsi diffusées sans aucune donnée nominative dans des formats professionnels. L’objectif visé par le gouvernement est double. D’une part s’affranchir des contraintes liées à la mise en œuvre des conventions de mise à disposition de données, qui font perdre beaucoup de temps aux agents de l’administration comme aux bénéficiaires de ces données. D’autre part, stimuler le développement de nouveaux usages du référentiel cadastral par des acteurs économiques.



La crise Covid a mis en lumière l'absence de coordination des données détenues par les différents services du Pays et la difficulté de l'accès aux données pour les entreprises qui souhaitent faire des études de marché et se projeter. Dans ce contexte, justifie par communiqué le gouvernement mercredi, l'Open Data permet (…) un gain de temps grâce aux améliorations liées à l'échange d'informations. "Au niveau de la DAF, ce procédé dynamisera les relations avec le monde économique, en simplifiant considérablement les procédures de mise à disposition des données cadastrales."

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 9 Mars 2022 à 17:42 | Lu 682 fois