​Le budget général du Pays gonflé de 7,7 milliards

Cette première modification budgétaire consacre au total près de 5 milliards de crédits de fonctionnement aux mesures de soutien à l’économie et à l’emploi. Un premier charriot de 1,56 milliard de Fcfp est prévu dans le cadre des actions du plan de relance 2021-2023, pour des dépenses à faire avant le mois de juin 2021.

Le plus gros morceau concerne les mesures exceptionnelles de soutien à l’emploi et à la cohésion sociale. Elles sont financées à hauteur de 3,4 milliards de Fcfp. Une dotation qui doit permettre, jusqu’à la fin juin prochain, le financement des dispositifs Diese, Deseti, IE et de la Convention d’insertion sociale (CIS), anciennement dénommé CAES (Convention d'aide exceptionnelle de solidarité). Cette dépense de 3,4 milliards est financée par une ponction de 2,1 milliards dans le Fonds pour l’emploi et la lutte contre la pauvreté (Felp) complétée par 1,31 milliard de Fcfp puisé au budget général de la collectivité.