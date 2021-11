​Le budget 2022 de la Polynésie en augmentation de +11%

Tahiti, le 12 novembre 2021 – Le projet de budget 2022 pour la Polynésie française a été transmis par le gouvernement à l'assemblée. En augmentation de +10,7% par rapport au budget 2021, il s'élève au total à 186,5 milliards de Fcfp.



Le gouvernement a tenu jeudi 11 novembre un conseil des ministres extraordinaire pour examiner le projet de budget 2022 présenté par le ministre des Finances, Yvonnick Raffin, annonce la présidence dans un communiqué. Après un budget 2021 en régression de -2,6% par rapport à 2020, celui de 2022 est en augmentation de 10,7%, par rapport à 2021 avec 186,5 milliards Fcfp.



Un budget qui s'inscrit, selon la présidence, dans la continuité d'un tryptique "Cohérence – Volontarisme – Réalisme" et qui "se caractérise également par la Relance". L'objectif de ce budget est donc "d’accélérer les investissements liés au plan de relance 2021-2023" et d'insister sur la "solidarité et l’accompagnement de ceux qui ont été touchés par les effets de la crise sanitaire". La présidence précise que l’environnement macroéconomique dans lequel évolue la Polynésie française, suite à la crise sanitaire, a été pris en compte dans les priorités portées par ce projet de budget 2022. Ce budget, déposé à l’assemblée de la Polynésie française, sera présenté à la commission de l'économie le 24 novembre prochain. Le vote de l’assemblée interviendra en séance plénière le 2 décembre 2021.