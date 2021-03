​Le bio s’invite à Ua Pou

Ua Pou, le 22 mars 2021 - Après Nuku Hiva, Hiva Oa et Tahuata, Bio Fetia continue son tour des Marquises, avec cette fois une visite à Ua Pou. Du 15 au 18 mars, l’association qui délivre le label Bio Pasifika, y a effectué une mission afin de promouvoir le développement de l’agriculture biologique auprès des producteurs et des consommateurs de l’île.



La semaine dernière, l’association Bio Fetia, qui délivre officiellement le label Bio Pasifika en Polynésie, était en mission à Ua Pou. L’équipe composée de Poeti Lo, ingénieure agricole et directrice de l’association, Heiva Faatauira, technicienne agricole, un arboriculteur et un arboriculteur-maraîcher de Tahiti a fait le déplacement du 15 au 18 mars.

Ayant eu vent de la réputation de l’île pour sa production d’agrumes, ils souhaitaient rencontrer une dizaine de producteurs et consommateurs afin de les former à l’inspection des fa’a’apu.



La visite consistait dans les grandes lignes à introduire Bio Fetia auprès de la population locale, promouvoir le développement de l’agriculture biologique au fenua, créer du lien entre les professionnels agricoles ou encore sensibiliser les citoyens à l’agriculture biologique.



Le défi pour l’association était de persuader les agriculteurs locaux, qui n’utilisent –pour la grande majorité– aucun produit chimique, de l’intérêt de faire partie de l’association.

Le bio, ce n’est pas seulement vendre des fruits et légumes sans produits : c’est aussi un gage de qualité pour le consommateur car il a l’assurance que les produits qu’il achète sont conformes à un cahier des charges bien défini selon la Norme océanienne d’agriculture biologique (NOAB), sujette à contrôles.

Le bio, c’est aussi savoir faire attention à son environnement : bien prendre soin de sa terre, apprendre à la nourrir et surveiller sa consommation en eau. Un sujet particulièrement sensible pour l’île de Ua Pou qui souffre depuis des mois d’un épisode de sécheresse interminable, impactant fortement les productions de l’île et ses producteurs.

Enfin, obtenir le label peut ouvrir des portes à l’export vers des magasins spécialisés dans le bio, notamment pour les agrumes et autres produits tolérant la longueur du transport en bateau jusqu’à Bora Bora.



La visite de l’équipe s’est soldée par la création d’un groupe local composé de sept producteurs et de deux consommateurs avec une formation à l’audit. Les producteurs ayant été audités pour la première fois pendant cette formation repasseront un audit de confirmation dans six mois, accompagné de toutes les actions correctives nécessaires, afin que leur dossier puisse être évalué par la commission de conformité avant de recevoir le label Bio Pasifika.