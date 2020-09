​Le bilinguisme testé aux Marquises

Afin d’observer et d’analyser les prémices de la mise en place de cette expérimentation, puis d’évaluer les besoins des enseignants en la matière, l’inspectrice de l’Éducation nationale en charge des Marquises vient d’achever une tournée de 2 semaines dans les écoles qui ont été retenues pour expérimenter les classes bilingues. "En effet, j’ai visité les classes concernées par ce projet, explique Aline Heitaa-Archier. Ce travail de visite avait pour dessein de prendre la mesure de nos forces vives pour pouvoir effectivement assurer en toute sérénité l’enseignement du marquisien dans toutes les classes, de la maternelle au CM2. Suite à ce travail d’observation et d’analyse de l’existant, nous allons commencer, mon équipe et moi-même, à mettre en place des formations d’enseignants pour parfaire l’apprentissage du marquisien et du français. Notre objectif c’est de placer la langue française et la langue marquisienne, en termes d’enseignement, au même niveau d’approche, avec exactement les mêmes méthodologies. Pour l’heure, après les deux semaines de tournée dans les classes, je constate que les enseignants sont de plus en plus convaincus de l’intérêt de cette expérimentation".



En fin d’année scolaire, un bilan sera effectué, et l’objectif affiché par l’inspectrice de l’éducation, elle-même originaire de la vallée de Puamau à Hiva Oa, est que les élèves réussissent mieux que les années précédentes leurs évaluations nationales annuelles.