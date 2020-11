​Le basket reprend à Tumara'a

Mercredi 28 et vendredi 30 octobre, les deux soirées de compétition ont été vécues de manière diamétralement opposées. Le premier soir, même s'il était peu nombreux, le public a pu suivre les rencontres des demi-finales. Son admission n'a pu se faire qu'à certaines conditions comme le port du masque, le lavage des mains à l'entrée au gel hydro alcoolique et le respect de la distanciation physique, quand c'était possible. Toutes ces précautions ont été balayées le vendredi soir, tāvana Cyril Tetuanui, désireux de respecter les nouvelles consignes du gouvernement, avait exigé le huis clos. Ce ne sont donc que les joueurs et les responsables sportifs qui ont eu accès à la salle.



Les matchs se sont déroulés dans une ambiance très fair-play. Si le niveau des joueurs n'est pas celui de Tahiti, la plupart des pratiquants s'entraînent néanmoins tout au long de l'année. Ils ne pourront qu'être incités à le faire plus souvent par la qualité de la salle de Tevaitoa qui vient d'être rénovée du sol au plafond, en passant par l'éclairage, pour un montant de 57 millions de Fcfp. Cet écrin est désormais en capacité de rivaliser avec l'attractivité des autres disciplines, car à Raiatea la pratique du sport est particulière, comme le rappelle Raimana Dehors, le 3e adjoint de la commune en charge de la Jeunesse et des sports : "Nous avons souhaité déplacer le calendrier des rencontres de basket en nocturne car le championnat de football devrait reprendre à la mi-novembre. Comme nos jeunes sont pluridisciplinaires, cela leur permet ainsi de pouvoir participer, pour ceux qui le souhaitent, à plusieurs rencontres sportives comme le foot ou le va'a".