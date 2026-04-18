

​Le barrage routier est levé à Faaone

Tahiti, le 11 mai 2026 – Diligentée à la demande du maire de Taiarapu-Est, l’intervention d’un prestataire a permis de rétablir la circulation vers 19h30 ce lundi au niveau du PK 44,300 de Faaone, où la route territoriale était barrée depuis dimanche midi suite à des chutes d’arbres. Une demande a été adressée à la Direction de l’équipement (DEQ) en faveur de la programmation de travaux d’entretien et de sécurisation du talus dans son ensemble pour prévenir les risques de récidive.





Lundi compliqué pour les usagers de la côte est. Depuis dimanche midi, la route territoriale était bloquée au PK 44,300 de Faaone, les intempéries ayant provoqué la chute de plusieurs arbres sur la chaussée et le long d’un talus, menaçant la sécurité des usagers en contre-bas. Une situation qui a ravivé de mauvais souvenirs pour les riverains, déjà impactés dans leurs déplacements lors de l’éboulement survenu en juillet 2023 au PK 43 de Hitia’a.



“On doit aller travailler sur Papeete. On vient voir où ça en est ce matin, si on peut passer. On va être obligé de se taper la circulation par la côte ouest. On devait déposer bébé juste de l’autre côté dans la famille, donc c’est vraiment la galère ! On subit régulièrement ce genre de problèmes. On aimerait bien que ça s’arrange sur la durée, que les interventions soient programmées avant que ça tombe, et pas après”, témoignent Narai et Heiarii, résidents de Faaone contraints de rebrousser chemin.



“Raisons de sécurité”

Les travaux n’ont pas été lancés aussi rapidement qu’espéré, malgré la mobilisation de la Direction de l’équipement (DEQ) et d’un prestataire doté d’une drague et de camions. “La fermeture de la voie est nécessaire pour des raisons de sécurité. Le risque est toujours présent pour les intervenants et les usagers de la route”, nous a indiqué Veena Tautu, chef du secteur de Taiarapu à la DEQ, qui a joué la carte de la prudence. “Ce matin en arrivant, on a dû prendre en compte la météo : malheureusement, le temps est défavorable. On a changé de stratégie : on va faire appel à un prestataire spécialisé dans l’élagage et l’abattage des arbres, qui viendra analyser le terrain et voir quels moyens il faut mettre en place pour travailler en sécurité. On ne maîtrise pas la nature du sol et on ne sait pas ce qui peut arriver. On sait que c’est compliqué pour tout le monde, mais on fait ça pour éviter un accident.”







“Rouvrir cette voie”

Compte-tenu du caractère urgent de la situation et des contraintes pesant sur les administrés, le maire de Taiarapu-Est a pris les choses en main en début d’après-midi. “La DEQ a décidé de reporter les travaux à demain, mais pour moi, il est très important de rouvrir cette voie de circulation principale. Beaucoup de gens de la Presqu’île sont pénalisés. Une entreprise m’a garanti qu’elle pouvait faire les travaux rapidement”, confirme Willy Chung Sao, présent sur place pour le lancement des opérations. Plusieurs pompiers étaient également mobilisés en renfort, en cas de besoin.



Deux bûcherons sont intervenus à flanc de montagne à la tronçonneuse. “Ils vont débiter d’en haut en faisant en sorte de ne pas dessoucher pour ne pas ramollir le sol et on va élaguer là où c’est nécessaire. À partir du moment où ils sont en place, on devrait en avoir pour deux heures”, explique Irving Amaru, en charge du chantier. Une intervention qui relance la nécessité d’entretenir la zone pour prévenir ce type d’incidents. “J’ai demandé aux responsables de la DEQ de lancer un marché pour sécuriser ce talus, car ce n’est pas la première fois que ça arrive”, indique le tāvana.



Malgré l’arrivée d’une nouvelle dégradation, l’opération a pu être menée à son terme. La circulation a été rétablie vers 19h30 ce lundi après déblaiement et nettoyage de la voirie. La prudence reste toutefois de mise : la vigilance orange pour fortes pluies et la vigilance jaune pour orages sont toujours en vigueur sur les îles de la Société, où les habitants sont invités à limiter leurs déplacements.





​Fermetures en cascade dans l’éducation Plusieurs établissements scolaires ont fermé leurs portes par mesure de précaution, comme le lycée Taiarapu Nui de Taravao, de lundi midi à ce mardi inclus. Sur arrêté municipal, toutes les écoles maternelles et élémentaires de Taiarapu-Est seront également fermées mardi et mercredi, afin de limiter les déplacements. Même stratégie à Hitia’a o te Ra, où la fermeture opérée lundi est maintenue ce mardi.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 11 Mai 2026 à 19:39 | Lu 570 fois



