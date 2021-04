​Le XTerra cherche des bénévoles à Moorea

Moorea, le 14 avril 2021 - A quelques semaines des courses du XTerra Tahiti et Moorea, les bénévoles du club organisateur VSOP MozTeam s’activent à la préparation. Ce sont près de 70 km de piste qu’ils doivent nettoyer, baliser et sécuriser. Ils lancent d’ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient leur prêter main forte.



Le club VSOP Moz Team Moorea prépare actuellement, dans les montagnes et les vallées de l’île sœur, les sentiers pour les courses du XTerra Tahiti Moorea 2021 dont il est l’organisateur. Depuis décembre, des bénévoles procèdent au nettoyage, au balisage et à la sécurisation de tous ces pistes. Près de 800 athlètes sont attendus pour cet événement sportif majeur qui prévoit deux triathlons le samedi 22 mai ainsi que trois trails le dimanche 23 mai.



Les sentiers de course s’étendent sur un total de 70 kilomètres de distance. Le club travaille également en collaboration avec l’association Te U’i Rau. Cette dernière agit auprès des personnes en grande précarité et en exclusion sociale en proposant des activités comme l’entretien des jardins.



Besoin d’aide pour terminer dans les temps



Mardi, une dizaine de membres était justement dans le secteur de Vaihere pour préparer une partie du sentier qui part du Criobe, qui longe les flancs du mont Rotui et qui débouche au Moorea Tropical Garden. Malgré toute sa bonne volonté, le club VSOP Moz team a besoin d’un coup de main. Il en appelle aux personnes volontaires qui souhaiteraient les aider à terminer à temps.

“On n’était pas sûrs de pouvoir organiser les courses de cette année en raison du Covid-19. Maintenant qu’on est sûrs, il faut qu’on avance pour finir le jour J. On appelle donc aux gens qui sont passionnés de course à pied, de randonnée et de la nature à venir compléter nos équipes afin qu’on soit plus efficace et qu’on finisse rapidement les travaux”, insiste Thomas Mourier, membre du staff du XTerra Tahiti Moorea.



Mettre en valeur le sport de nature



L’objectif des organisateurs est aussi de faire bénéficier de ces sentiers à la population une fois les compétitions terminées, notamment aux passionnés de randonnées et aux amoureux de la nature. “A travers cette compétition, on veut mettre en valeur le sport de nature et montrer qu’on a des îles magnifiques. Mais après les courses, les sentiers resteront propres et sécurisés. On fait aussi ce travail pour que les habitants de Moorea viennent par la suite faire des randonnées, se promener et profiter de cette nature” ajoute-t-il.