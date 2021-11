​Le Vavau Tournoi de tennis a démarré à Bora Bora

Bora Bora, le 11 novembre 2021 – Comme chaque année à l'approche de Noël, le tennis club de Bora Bora organise son tournoi interne, le Vavau Tournoi. Cette édition 2021, qui se tient du 8 novembre au 8 décembre accueillera 41 matches au total. L'occasion pour les adhérents de s'entraîner en vue des championnats de Tahiti et pour l'école de tennis de lancer les festivités de fin d’année.



Le Vavau Tournoi 2021 est lancé. Cette année encore, le tennis club de Bora Bora organise son tournoi interne, qui à l'approche de Noël, lance les festivités de fin d'année. Pendant quatre semaines, du 8 novembre au 8 décembre, les adhérents s'affronteront au cours de 41 matchs au complexe sportif communal de Teriimaevarua.



Teagai, président du tennis club de Bora Bora, ne cache pas son enthousiasme : “Le tennis club se porte bien mieux. Il est vrai que pendant le confinement c’était un peu dur puisque les membres du club voulaient continuer à jouer mais les restrictions nous en ont empêché, et le stade est resté fermé. Aujourd’hui nous pouvons revenir pour partager ensemble et jouer au tennis. En tout cas, depuis le début du tournoi, je sens la motivation des joueurs et suis très heureux. Ce tournoi ouvre les festivités de fin d’année du club par exemple les matchs des gamins pour Noël, les initiations au tennis, le grand trophée de Noël et enfin le repas de Noël du club.”



Pendant quatre semaines, les licenciés du club viendront s’affronter sur le terrain pour des matchs en simple. Il y a 20 jeunes de 15 à 17 ans dans la catégorie junior homme et femme et 22 adultes dans la catégorie sénior homme et femme. Les 41 matchs au programme sont ouverts au public. L’occasion pour le club de s’entraîner au mieux afin de pouvoir s’inscrire dans les championnats à Tahiti.



René Makitua, le responsable sportif revient sur l'importance de ce tournoi, dans la vie du club : “Nous sommes trois responsables sportifs dans le club et notre rôle est d’abord de donner envie aux amateurs ou débutants de vouloir exercer cette activité. Et s’entraîner afin de valoriser le sport à Bora Bora puis organiser des rencontres inter îles Sous-le-Vent et Tahiti. Pour moi, le meilleur entraînement c’est de jouer en match.”



C’est aussi la rentrée de l’école de tennis. Après l’allègement des restrictions sanitaires, les poulains du club sont heureux de retrouver les raquettes et le terrain, tous les mercredis et vendredis en activité extrascolaire. “Pour remettre les gamins dans le bain, nous organisons aussi des tournois afin de les échauffer pour le show prévu en cette fin d’année, puisqu’après cela, nous allons préparer le Noël du club. C’est une activité extra-scolaire que les enfants aiment beaucoup. En tous cas, ils ont hâte déjà d’être en match et surtout d’être à Noël.”



Plus d'informations sur la page Facebook Tennis club de Bora Bora Le Vavau Tournoi 2021 est lancé. Cette année encore, le tennis club de Bora Bora organise son tournoi interne, qui à l'approche de Noël, lance les festivités de fin d'année. Pendant quatre semaines, du 8 novembre au 8 décembre, les adhérents s'affronteront au cours de 41 matchs au complexe sportif communal de Teriimaevarua.Teagai, président du tennis club de Bora Bora, ne cache pas son enthousiasme : “Le tennis club se porte bien mieux. Il est vrai que pendant le confinement c’était un peu dur puisque les membres du club voulaient continuer à jouer mais les restrictions nous en ont empêché, et le stade est resté fermé. Aujourd’hui nous pouvons revenir pour partager ensemble et jouer au tennis. En tout cas, depuis le début du tournoi, je sens la motivation des joueurs et suis très heureux. Ce tournoi ouvre les festivités de fin d’année du club par exemple les matchs des gamins pour Noël, les initiations au tennis, le grand trophée de Noël et enfin le repas de Noël du club.”Pendant quatre semaines, les licenciés du club viendront s’affronter sur le terrain pour des matchs en simple. Il y a 20 jeunes de 15 à 17 ans dans la catégorie junior homme et femme et 22 adultes dans la catégorie sénior homme et femme. Les 41 matchs au programme sont ouverts au public. L’occasion pour le club de s’entraîner au mieux afin de pouvoir s’inscrire dans les championnats à Tahiti.René Makitua, le responsable sportif revient sur l'importance de ce tournoi, dans la vie du club : “Nous sommes trois responsables sportifs dans le club et notre rôle est d’abord de donner envie aux amateurs ou débutants de vouloir exercer cette activité. Et s’entraîner afin de valoriser le sport à Bora Bora puis organiser des rencontres inter îles Sous-le-Vent et Tahiti. Pour moi, le meilleur entraînement c’est de jouer en match.”C’est aussi la rentrée de l’école de tennis. Après l’allègement des restrictions sanitaires, les poulains du club sont heureux de retrouver les raquettes et le terrain, tous les mercredis et vendredis en activité extrascolaire. “Pour remettre les gamins dans le bain, nous organisons aussi des tournois afin de les échauffer pour le show prévu en cette fin d’année, puisqu’après cela, nous allons préparer le Noël du club. C’est une activité extra-scolaire que les enfants aiment beaucoup. En tous cas, ils ont hâte déjà d’être en match et surtout d’être à Noël.”





Rédigé par Tamatea P. le Samedi 13 Novembre 2021 à 10:41 | Lu 148 fois