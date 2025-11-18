

​Le Tavini englué dans un débat sans “fonds”

Tahiti, le 26 novembre 2025 - Une stratégie du pourrissement serait-elle en cours au sein du Tavini ? Après les épisodes des candidatures aux municipales choisies par Oscar Temaru pour certaines communes, mettant des bâtons dans les roues des candidats indépendantistes déjà déclarés comme sur Papeete, Moorea ou Pirae, après l’éviction de Hinamoeura Morgant-Cross du groupe à l’assemblée sans même une consultation du bureau, voilà que la page Facebook du parti reprend ouvertement fait et cause pour l’exploitation des fonds marins, malgré les très nombreuses prises de parole du président Moetai Brotherson totalement opposé à cette même exploitation.





Il a beau le clamer à l’international, le dire en séance à l’assemblée de la Polynésie française, le dire à l’Unoc à Nice, co-signer une tribune dans la prestigieuse revue scientifique Nature, Moetai Brotherson n’est pas entendu par Oscar Temaru, qui considérait il y a peu que “chaque Polynésien pouvait devenir milliardaire” grâce à l’exploitation des nodules polymétalliques présents dans les fonds marins de la ZEE polynésienne.



Dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, le parti prend à nouveau le contrepied de Moetai Brotherson. “Exploration des fonds marins : c’est oui !”, titre même le parti qui explique : “L’exploration contrôlée de nos fonds sous-marins est un objectif du Tavini Huira’atira, dans le respect de l’environnement, intégré au développement économique de notre pays, et donc au processus de décolonisation de Mā’ohi Nui”, histoire de faire une piqûre de rappel au président du Pays et membre d’un parti qui a voté, à l’unanimité, une résolution en avril 2025 qui stipule que “ces ressources minérales profondes s’inscrivent dans le cadre d’un modèle de développement durable à moyen, voire long terme, du futur État souverain de Mā’ohi Nui, et non en faveur d’une stratégie géopolitique dictée par Paris”.



“L’argutie environnementale opposée comme fin de non-recevoir à l’exploration de nos fonds sous-marins ne constitue aucunement un obstacle, au contraire, elle présente justement l’occasion de poser les paramètres d'une exploration respectueuse de l'environnement, afin de préparer une exploitation qui le serait tout autant”, poursuit le récit qui renvoie le président du Pays dans ses bases sur le sujet. “Ce n'est pas la France et ses pantins qui décideront du développement économique de notre pays”, poursuit le communiqué. Moetai Brotherson, souvent décrié en interne pour sa complaisance dans ses relations avec l’État, appréciera le terme de “pantin”.



“Le Tavini Huira’atira agira afin de concrétiser l’exploration de nos fonds sous-marins pour développer l’économie de notre pays en respectant notre environnement, et pour réussir la décolonisation de notre Fenua, au bénéfice de notre peuple”, conclut le communiqué.

