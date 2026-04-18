

​Le Tavini appelle à changer de président du Pays

Tahiti le 11 mai 2026. Dans un communiqué au vitriol, le Tavini huiraatira a commenté ce lundi les deux nouvelles arrivées aux côtés de Moetai Brotherson et appelle à changer de gouvernement, et de président.





On pouvait s’attendre désormais à ce que le Tavini s’atèle à décrédibiliser l’action du gouvernement depuis la fracture au sein de ses rangs et la création du groupe A fano ti’a. On ne se doutait pas encore de l’ardeur que le parti pourrait avoir en la matière. Un communiqué publié ce lundi sur les réseaux sociaux ne laisse plus de doute à la guerre de tranchée qui se prépare.



"Ce énième mouvement gouvernemental porte à six le nombre de ministres issus de la « Dream team » présentée par Moetai Brotherson en mai 2023, qui sont remplacés au compte-goutte, mais avec régularité par l’actuel président du Pays", ironise le parti d’Oscar Temaru. "Les deux partants les plus récents ont tenu le cap fixé par leur leader, mais n’iront pas plus loin dans le sacerdoce gouvernemental, et sont visiblement allés jusqu’au bout de leur capacité à encaisser pour leur chef".



Revenant notamment sur le fiasco du dossier des bassins de Mamao pour les Jeux du Pacifique, le Tavini parle de "revirement aussi inattendu que couteux en milliards" laissant "poindre à l’horizon le scénario catastrophe d’une annulation de ces Jeux à Tahiti au profit d’un autre pays du Pacifique."



"Ce gouvernement est au maximum de ses capacités, ses membres sont à 100%, et pourtant, les résultats n'y sont pas, les chantiers structurants ne sortent pas de terre, notre peuple voit ses conditions de vie continuer à se détériorer et les problématiques quotidiennes comme la cherté de la vie, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, la congestion routière, la propagation de l'ice sont toujours plus difficiles à supporter", poursuit le communiqué du Tavini qui ne tire qu’une seule conclusion à ce constat. "Arrivé à trois années d’exercice solitaire du pouvoir, les effets de communication ne suffisent plus à masquer l’incurie de l’actuel président du Pays (…) Il est temps d’en changer, pour le bien de notre Fenua, pour aider vraiment notre nuna’a."

Le ton est donné, le Tavini semble être prêt à tout donner pour faire tomber le gouvernement, et Moetai Brotherson, avant la fin de son mandat.



Bertrand Prévost

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 11 Mai 2026 à 17:52 | Lu 6321 fois



