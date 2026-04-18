

​Le RIMaP-Polynésie s’ouvre au public

Tahiti, le 9 mai 2026 – Pour sa première journée portes ouvertes depuis quinze ans, le RIMaP-Polynésie a mis les moyens, ce samedi, entre stands, jeux, démonstrations et exposition à la caserne Broche de Arue. L’occasion pour le grand public de se familiariser avec les missions du régiment, ses équipements et son histoire.





Semaine chargée pour le Régiment d’infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-Polynésie) entre la commémoration du retour des Tamari’i Volontaires et celle de l’armistice de 1945, suivies ce samedi d’une journée portes ouvertes. Un événement qui n’avait plus été organisé depuis quinze ans.



Le public et les soldats ont bravé la pluie sur le stade de la caserne Broche de Arue, où étaient réunis les ateliers. Au programme : maquillage-camouflage, bouée Avengers et parcours du combattant pour les enfants, mais aussi découverte des moyens de transport et des équipements individuels, des usages des drones ou encore des opérations sur le terrain grâce à la réalité virtuelle. Plusieurs démonstrations ont rythmé la journée, entre combats et brigade cynotechnique. Une salle mémorielle accueillait également une exposition retraçant l’histoire du bataillon du Pacifique.





“Présenter nos missions et nos moyens”

“Le régiment s’est transformé depuis 2012 avec une perte de visibilité dans la société polynésienne. Or, notre devise, c’est “Paruru te Fenua – Protéger le Fenua”, donc c’est important d’expliquer à la population qu’elle a un régiment qui est là pour les défendre en présentant nos missions et nos moyens, et ceux qui servent et qui portent l’héritage des Tamari’i Volontaires”, explique le colonel François Reynaud, chef de corps du RIMaP-Polynésie. “Notre but aujourd’hui, ce n’est pas de recruter. On a mis des stands d’information pour que les gens puissent savoir ce qui existe, de la réserve à l’engagement dans l’armée de Terre, la Marine, l’armée de l’Air ou la Légion étrangère. À notre niveau, on recrute déjà une centaine de personnes chaque année, à peu près deux sections de réservistes, une en novembre et une en avril, et une trentaine d’appelés du service national pour 2026. L’objectif, c’est surtout de faire connaître notre régiment”.



Mission réussie après des familles, venues nombreuses pour profiter des animations et assouvir leur curiosité, et plus si affinités... C’était notamment le cas de Michel, ancien militaire, accompagné de son petit-fils de 16 ans, Temanatoa : “On a fait le tour. Il a déjà fait son SNU, le service national universel, et il aimerait peut-être faire de la réserve, donc ça lui a permis d’être un peu plus informé”.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 9 Mai 2026 à 16:06 | Lu 188 fois



