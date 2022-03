​Le Pays cède la navette Te Ata o Hiva à la Codim

Tahiti, le 30 mars 2022 – Le Pays a cédé officiellement mardi à la communauté de commune des îles Marquises (Codim) la navette Te Ata o Hiva, réceptionnée en 2016 pour désenclaver les îles du sud de l'archipel après le retrait du Tahiti Nui VII deux ans plus tôt.



Le président du Pays et le ministre en charge du Domaine, Édouard Fritch et Tearii Alpha, ont signé mardi l'acte de cession de la navette Te Ata o Hiva au profit de la Communauté de communes des îles Marquises (Codim) présidée par le maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai. Une cession qui permet à la Codim de reprendre très concrètement le service public du transport maritime des personnes et des biens au sein de l’archipel, et plus particulièrement entre les îles de Fatu Hiva, Tahuata et Hiva Oa. La Codim qui va pouvoir assurer le transport maritime scolaire des vacances d’avril et rapatrier les élèves dans leurs îles respectives. À cet effet, la communauté de commune a recruté́ un équipage de cinq marins actuellement en navigation avec l’équipage de la Flottille administrative de la Direction de l’équipement.



Rappelons que cette navette Te Ata o Hiva avait été réceptionnée fin 2016 par le Pays, un peu plus de deux ans après l'arrêt des rotations du Tahiti Nui VII (ex-Kaoha Nui) jugé trop vétuste pour continuer à assurer le service public de transport maritime sur l'archipel. Une seconde vedette à passagers, le Kaoha Tini, destinée à desservir le nord de l'archipel, et dont la livraison était encore récemment annoncée pour mars 2022, sera prochainement mise en service pour le nord de l'archipel des Marquises.