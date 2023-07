​Le PS critique les mesurettes du gouvernement sur l’outre-mer

Tahiti, le 19 juillet 2023 – Après l’annonce par le gouvernement de 70 mesures pour répondre aux spécificités des territoires ultramarins, la Parti socialiste dénonce ces mesures qui ne le satisfont pas.



Nous l'écrivions hier déjà dans nos colonnes. Les 70 mesures présentées mardi par le gouvernement central en faveur des outre-mer n'allaient pas convaincre sur le terrain. C'est chose faite. De nombreux élus ultramarins ont annoncé leur déception face à ces “mesurettes” proposées par Élisabeth Borne. Hier, c'est le Parti socialiste d'Olivier Faure, qui est entré en voie de contestation de ces déclarations qui ressemblent à un satisfecit du gouvernement à l'heure d'une crise économique naissante poussée par l'inflation.



“Dans la triste continuité de la vision comptable des outre-mer, à l’œuvre depuis 2017, rythmée par des plans de communication fumeux qui vont des Assises des outre-mer à la “Trajectoire 5.0” en passant par le “Réflexe outre-mer” et un “Livre bleu” que tout le monde a oublié, le gouvernement empile à nouveau les mesurettes pour répondre aux inégalités systémiques qui sévissent dans les outre-mer”, commente le PS dans un communiqué envoyé aux rédactions. “En réponse à la dégradation constante des conditions de vie des Français des outre-mer, au creusement des inégalités et à la montée de la violence et de l’insécurité, le gouvernement continue de n’offrir aucune perspective de changement de méthode ou d’approche.”

Des territoires “pénalisés” La mise en place de l'octroi de mer renvoyée à 2027 est ainsi pointée du doigts par le PS qui enfonce le constat fait par la rédaction de Tahiti Infos hier. “La réforme de l’octroi de mer, l’augmentation de quelques enveloppes budgétaires ou la satisfaction donnée ça et là à quelques demandes d’élus ultramarins ne peuvent tenir lieu de solutions concrètes et pérennes à ces territoires pénalisés par une impuissance publique grandissante qui nourrit l’abstentionnisme et les votes à l’extrême droite.”



En conclusion de ce communiqué, le Parti socialiste “déplore une nouvelle fois l’abandon délibéré par Emmanuel Macron de la loi “égalité réelle outre-mer” (…) qui inscrivait sur vingt ans l’action concertée de l’État et des collectivités locales pour permettre un développement économique servant un objectif déterminé de lutte contre les inégalités qui sévissent dans des territoires où vivent 2,6 millions de Français.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 19 Juillet 2023 à 19:50 | Lu 183 fois