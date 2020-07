​Le Medef attend un plan de relance plus "durable"

Tahiti, le 21 juillet 2020 – Dans son édito de cette semaine, le Medef Polynésie salue les annonces "ambitieuses mais pas impossibles" du Pays sur le premier volet de son plan de relance axé sur les 30 milliards d'investissements publics, mais demande de saisir la "chance" de second volet du plan pour prendre "le chemin d'un développement plus durable et source d'une croissance responsable".



Dans son édito de cette semaine, le président du Medef Polynésie Frédéric Dock salue le plan d'investissement "ambitieux mais pas impossible" du Pays "avec pour objectif un volume d'investissement public équivalent à celui de 2019 soit près de 30 milliards de Fcfp de liquidation". L'organisation patronale se félicite notamment d'avoir obtenu que soit réinstauré l'Observatoire du BTP. "Il faut ainsi saluer cette prise de conscience des difficultés que rencontre le BTP et le choix du gouvernement d’en faire le moteur de la relance à court terme", commente le patron du Medef Polynésie.



"Pour autant", tempère Frédéric Dock, "ce premier volet ne doit néanmoins pas faire oublier le retard que nous avons pris dans l’atteinte des objectifs plus durables, tels que celui de la transition énergétique" ou encore "celui de la connexion très haut débit des foyers et des entreprises qui est encore dix fois plus élevé en métropole qu'en Polynésie". En résumé pour le patron du Medef : "un développement orienté vers une croissance plus verte et plus digitale qui s’inscrit totalement dans la politique du nouveau gouvernement national et qui répond à l’aspiration des consommateurs de toutes orientations comme des entreprises de toutes dimensions". L'organisation patronale appelle donc à ne pas laisser passer "cette chance" à l'occasion du plan de relance de "reprendre sans attendre le chemin d’un développement plus durable et source d’une croissance responsable pour le bien et l’avenir de toute la Polynésie".