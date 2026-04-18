

​Le MMA l’emporte sur Géros à Paea

Tahiti le 12 mai 2026. Le tribunal administratif a condamné la mairie de Paea pour l'annulation de l'événement de MMA qui devait y être organisé en 2025.





Antony Géros l’admettait le 29 avril dernier dans nos colonnes. « Il y a eu un concours de circonstances. Deux demandes ont été déposées : une par courrier, une au guichet. J’ai répondu à celle reçue par courrier en refusant. Mais l’autre, au guichet, a été autorisée sans que l’information ne remonte. Quand j’en ai eu connaissance, j’ai refusé aussi. C’est ce décalage qui pose problème. »



Ce décalage, c’est ce qui a conduit l’association Octo Fighting League à se retourner contre la mairie de Paea après l’annulation de son gala de MMA en 2025 sur la commune.



La salle Manu Iti, avec près de 600 places prévues, était prête. Les factures réglées, la communication lancée. Mais à trois semaines de l’événement, Antony Géros faisait valoir “la mission éducative et morale” de la municipalité et faisait capoter la soirée, condamnée à se délocaliser en urgence à Papeete.



Au tribunal administratif, l’association Octo Fighting League demandait le versement d’une indemnité de 4 163 550 francs en réparation du préjudice subi consécutif au refus de mise à disposition de la salle communale.



Pour le tribunal, aucune ambiguïté concernant la responsabilité de la commune. « La raison ainsi donnée par le maire à son refus de louer la salle ne relève d’aucun des trois motifs susceptibles de le fonder légalement, alors que la pratique de la discipline sportive en cause, réglementairement reconnue et encadrée par une fédération française, ne peut être regardée comme portant atteinte à la dignité humaine.



Après calcul des frais déjà versés par l’association aux différents prestataires, sans pour autant inclure les frais pour la location de l’écran géant et la captation vidéo de la soirée, la commune de Paea a été condamnée hier à verser à l’association Octo Fighting League la somme de 2 554 976 francs ainsi que 150 000 francs pour les frais de justice.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 12 Mai 2026 à 18:16 | Lu 332 fois



