

​Le Hura Tapairu fête sa 19e édition

Tahiti, le 4 novembre 2025 - Le Hura Tapairu célèbre cette année sa 19e édition et se tiendra du 26 novembre au 6 décembre prochain à la Maison de la culture, confirmant sa place de joyau du patrimoine culturel polynésien.





À l’image du Heiva i Tahiti, le Hura Tapairu met à l’honneur la richesse et la sensibilité des danses traditionnelles polynésiennes, portées par la passion et la créativité des artistes. Depuis sa première édition en 2004, qui réunissait seulement huit groupes, le Hura Tapairu n’a cessé de grandir et d’attirer de nouvelles formations talentueuses venues partager leur amour du mouvement et de la culture. Aujourd’hui, il s’impose comme un moment d’exception, une plongée vibrante au cœur de la beauté du 'ori Tahiti, du rythme et de l’émotion polynésienne.



Cette année, le Hura Tapairu revient au Grand théâtre pour une 19ᵉ édition qui s’annonce vibrante et pleine d’émotions. Du mercredi 26 novembre au vendredi 5 décembre, 27 formations monteront sur scène pour défendre avec talent et ferveur l’excellence de la danse polynésienne. Elles concourront dans deux grandes catégories : Tapairu, qui réunit les disciplines phares ‘ōte’a et ‘aparima (5 formations) et Mehura, catégorie emblématique et toujours très attendue (22 formations).



Le samedi 6 décembre, la grande soirée des finales viendra clore le concours en apothéose. Les meilleurs groupes s’affronteront une dernière fois : les vainqueurs des catégories ‘ōte’a et ‘aparima tenteront de gravir le podium du Hura Tapairu, tandis que les meilleurs Mehura rivaliseront d’élégance pour décrocher l’un des quatre prix.



Particularité de ces finales : les compteurs sont remis à zéro. Les groupes ont alors carte blanche pour revisiter leurs prestations – changer une chorégraphie, un costume, une mise en scène – un pari audacieux, souvent risqué… mais parfois couronné de succès.

Le ‘ori tahito pour nouveauté Cette 19e édition du Hura Tapairu mettra en lumière une catégorie spéciale : le ‘ori tahito, un retour aux années 60-70, à travers des solos hommes et femmes empreints d’authenticité.



Les compétitions facultatives traditionnelles – ‘ōte’a āpipiti et ‘aparima āpipiti – ont été maintenues au programme, mais faute d’un nombre suffisant de participants, elles ne pourront finalement pas être jugées. En effet, un minimum de groupes est requis pour que ces concours soient validés. Une seule formation, Tahimana, s’est inscrite en ‘aparima āpipiti ; elle aura toutefois le plaisir de présenter sa création en exhibition, pour le bonheur du public !



Le concours facultatif Pahu Nui, dédié aux orchestres, est quant à lui bien confirmé et promet de beaux moments de virtuosité.

Un jury d’experts, gardien de l’esprit du Hura Tapairu Composé de six membres, le jury réunit des personnalités animées par la passion, l’expérience et l’engagement dans le monde du ‘ori Tahiti : danseuses, danseurs, chorégraphes, cheffes et chefs de groupe, tous partagent une connaissance profonde et respectueuse de cet art. Cette rigueur dans la sélection des membres du jury permet de préserver l’identité et l’esprit du Hura Tapairu.



Chaque année, trois à quatre membres sont reconduits, tandis que de nouvelles figures rejoignent le jury, apportant un regard renouvelé et une sensibilité inédite à cette aventure culturelle. Pour cette 19e édition, les nouveaux membres du jury sont Tauhere Sandford et Reiarii Rochette épouse Teai.

Un rayonnement international L’engouement mondial pour le ‘ori Tahiti ne cesse de grandir. Chaque année, de plus en plus de passionnés traversent les océans pour venir se former auprès de nos artistes et vivre l’émotion de la scène polynésienne. C’est pour répondre à cet enthousiasme que Te Fare Tauhiti Nui a créé, en 2018, le Hura Tapairu Manihini, un concours de danses traditionnelles réservé aux groupes étrangers.



Cette année marque la 6ᵉ édition de cette belle aventure, qui se tiendra durant la première semaine du Hura Tapairu, du 26 au 28 novembre.



Le succès est au rendez-vous : après trois groupes inscrits en 2019, cinq en 2022, dix en 2023 et 12 l’an passé, 14 formations étrangères ont répondu présentes cette année.



En 2025, des troupes venues du Mexique (4), du Japon (5), des États-Unis (1), de Hawaii (1), ainsi que, pour la première fois, de l’île de La Réunion (1) et de France métropolitaine (2) seront présentes. Toutes ces formations concourront dans la catégorie Mehura Manihini. Il n’y aura pas de concours Tapairu Manihini cette année, le nombre minimum d’inscriptions n’ayant pas été atteint.



Le jury du Hura Tapairu Manihini sera identique à celui du Hura Tapairu Tahiti. Il décernera le podium Mehura Manihini, ainsi qu’un prix spécial à la discrétion du jury, remis lors de la cérémonie de remise des prix le vendredi 28 novembre.

Composition du jury

Moana'ura Tehei'ura, président du jury, chorégraphe et metteur en scène indépendant.

Vanina Ehu Yan, professeure de ‘ori Tahiti, responsable des arts traditionnels au Conservatoire artistique de la Polynésie française et jury à l’international.

Kehaulani Chanquy, cheffe et chorégraphe du groupe de danse professionnel Hitireva et directrice de l’école de danse Arato’a.

Fabien Mara-Dinard, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française, directeur artistique de la troupe de danse Temaeva et jury à l’international.

Tauhere Sandford, force créatrice du groupe ‘Ātoroira’i, dont elle est la cheffe, la chorégraphe et la gardienne de ses valeurs.

L’artisanat au cœur du Hura Tapairu

Le Service de l’artisanat traditionnel – Te Pū ‘Ohipa Rima‘ī renouvelle cette année encore son partenariat avec le Hura Tapairu en investissant le hall du Grand théâtre. De nombreux artisans de Tahiti et des îles y présenteront leurs créations uniques : chapeaux, bracelets, boucles d’oreilles, colliers… ainsi qu’une grande variété d’autres œuvres mettant en valeur le savoir-faire polynésien. Une exposition riche et colorée, qui fait écho à l’univers du ‘ori Tahiti et célèbre la beauté du geste, de la matière et de la tradition.



Informations pratiques

Soirées de concours

1re semaine : du mercredi 26 au samedi 29 novembre, à 18 heures

2e semaine : jeudi 4 et vendredi 5 décembre, à 18 heures

Tarifs : 1 750 francs ou 2 750 francs selon la zone

Étudiant de moins de 25 ans : 1 050 francs ou 1 500 francs selon la zone

Gratuit pour les PMR et les enfants de moins de 2 ans

Accompagnateur PMR : 1 750 francs (un accompagnateur par PMR/PSH)



Les finales

Samedi 6 décembre, à 14 heures

Tarifs : 2 250 francs ou 3 250 francs selon la zone

Étudiant de moins de 25 ans : 1 250 francs ou 1 750 francs selon la zone

Gratuit pour les PMR et les enfants de moins de 3 ans

Accompagnateur PMR : 1 750 francs (1 accompagnateur par PMR/PSH)

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 4 Novembre 2025 à 16:24 | Lu 179 fois



