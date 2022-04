​Le Cesec favorable à l'aide à la création numérique

Tahiti, le 21 avril 2022 – Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a émis jeudi un avis favorable au projet de loi du Pays créant une aide à la création numérique d'un maximum de 350 000 Fcfp pour les applis et sites marchands.



Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a examiné jeudi matin le projet de loi du pays portant création du dispositif d’aide à la création numérique (ACN). Concrètement, il s'agit de permettre aux très petites entreprises (TPE) mais également aux associations ayant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 25 millions de Fcfp de se doter d'un site internet et/ou d'une application web, en bénéficiant d'une aide financière à hauteur de 50% de l'investissement (plafonnée à 350 000 Fcfp) de son investissement.



Un dispositif "d’un enjeu budgétaire modeste", souligne le Cesec, qui "devrait avoir un impact concret de manière directe pour le public visé en disposant d'une présence numérique indispensable et de manière indirecte pour les prestataires de services locaux développeurs de site internet ou d'application web". Dans son avis, le Cesec indique adhérer à l'idée de cette aide, mais propose plusieurs améliorations au texte. Il recommande notamment de préciser que le projet devra être "destiné à présenter ou à commercialiser des services ou des produits" ou encore l'augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée.