​Le Centre des métiers d’arts en évaluation

Tahiti, le 23 juin 2021 - Le Certificat polynésien des métiers d’art (CPMA) et le Brevet polynésien des métiers d’art (BPMA) font actuellement l’objet d’une mission d’évaluation au Centre des métiers d’arts.



Depuis 2016, le Centre des métiers d’arts prépare à deux diplômes aujourd’hui inscrits au répertoire national des certifications professionnelles : le Certificat polynésien des métiers d’art (CPMA), équivalent à un CAP, et le Brevet polynésien des métiers d’art (BPMA), qui s’apparente à un baccalauréat professionnel.

Ces deux cursus qualifiants font l’objet cette semaine d’une évaluation, après cinq ans d’activité. Jean Borel, inspecteur de l’éducation nationale option Métiers d’art, est actuellement en Polynésie française pour faire le bilan de leur mise en œuvre et faire des recommandations visant à améliorer les aspects pédagogiques et organisationnels de ces formations. Il a été reçu mardi par Nicole Bouteau, la ministre en charge du Travail.



Exposition publique



Ce bilan constituera également une étape préparatoire à la mission de l’inspectrice générale, Brigitte Flamand, prévue du 17 au 23 octobre prochains, pour la mise en place au Centre des métiers d’arts du DN MADE, le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design, de niveau Bac+3.

Jean Borel présidera jeudi le jury du "Parau Tu'ite Hanahana", un titre qui vient récompenser le travail d'excellence réalisé par les étudiants du centre. Cette distinction salue les compétences acquises à travers la compréhension du patrimoine polynésien et océanien dans les domaines de la gravure, de la sculpture, de la peinture ou des arts numériques. Les travaux des élèves diplômés seront présentés au public ce vendredi, à 18h30, au sein du Centre des Métiers d'Art.