​Le Caméléon sensibilise aux violences sexuelles

"Plus de séances de prévention et de sensibilisation"



"En tant que professionnelle et suite à la formation de psychologie que j’ai suivie, on est amené a être attentif à ces signes et à ces sujets qui sont les violences physiques et sexuelles, autant sur mineurs que sur adultes. C’est un sujet très sensible et très courant parce que c’est ce qui, dans une très grande majorité des cas, crée des traumatismes et donc des difficultés pour la personne à grandir, être adulte et être pleinement elle-même. C’est un sujet très présent en Polynésie et qui est malheureusement tabou alors que si on cassait ce tabou, on pourrait mieux agir là-dessus. Il faut faire plus de séances de prévention et de sensibilisation autant chez les enfants que chez les adultes. Pour que cette situation s’améliore, il faut proposer des séances de découvertes aux jeunes parents, des gestes à faire, à ne pas faire, quelles sont les limites à poser dans les centres d’accueil de la mère et de l’enfant, à l’hôpital, dans les écoles. Dans toutes les formations professionnelles des adultes, il devrait y avoir un volet psychologique sur les gestes à ne pas faire et sur les alertes à avoir."