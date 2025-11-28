

​Le CHPF met en place son plan grippe

Tahiti le 10 décembre 2025. Face à la recrudescence du nombre de cas de grippe, le Centre hospitalier de la Polynésie française a déclenché mercredi son plan de mise en situation épidémique.





Afin de protéger les patients, les visiteurs et le personnel, l'établissement a décidé la mise en place immédiate des mesures suivantes : Port obligatoire du masque pour tous les usagers dans l’enceinte de l’établissement, sauf contre-indication médicale, application systématique des mesures-barrière : lavage régulier des mains, utilisation de solution hydroalcoolique et limitation des contacts physiques et limitation des visites à une seule personne par patient à la fois dans toutes les chambres d’hospitalisation.



Le CHPF invite chacun à respecter scrupuleusement ces mesures afin de préserver la sécurité de tous et de limiter la propagation de la grippe.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 10 Décembre 2025 à 15:25 | Lu 426 fois



