Tahiti Infos

​Le CHPF met en place son plan grippe


​Le CHPF met en place son plan grippe
Tahiti le 10 décembre 2025. Face à la recrudescence du nombre de cas de grippe, le Centre hospitalier de la Polynésie française a déclenché mercredi son plan de mise en situation épidémique.


Afin de protéger les patients, les visiteurs et le personnel, l'établissement a décidé la mise en place immédiate des mesures suivantes : Port obligatoire du masque pour tous les usagers dans l’enceinte de l’établissement, sauf contre-indication médicale, application systématique des mesures-barrière : lavage régulier des mains, utilisation de solution hydroalcoolique et limitation des contacts physiques et limitation des visites à une seule personne par patient à la fois dans toutes les chambres d’hospitalisation.

Le CHPF invite chacun à respecter scrupuleusement ces mesures afin de préserver la sécurité de tous et de limiter la propagation de la grippe.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 10 Décembre 2025 à 15:25 | Lu 426 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site