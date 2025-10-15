

​Le Brando décroche trois Clefs Michelin

Tahiti, le 3 novembre 2025 - L’hôtel The Brando de Tetiaroa vient de se voir décerner trois Clefs Michelin. Une reconnaissance rare : seuls 143 hôtels à travers le monde ont obtenu les trois Clefs Michelin.





The Brando, luxueux refuge niché sur l’atoll privé de Tetiaroa, a annoncé ce lundi qu’il vient de se voir décerner trois Clefs Michelin dans la sélection hôtelière 2025 du Guide Michelin, la plus haute distinction récompensant “les hôtels les plus exceptionnels”.



Cette remise des Clefs Michelin marque une nouvelle ère dans l’hôtellerie contemporaine. Étendu désormais à près de cent pays – dont, pour la première fois, la région Océanie – le guide célèbre les établissements incarnant à la fois le caractère, l’excellence et un véritable esprit du lieu. Parmi cette première sélection en Océanie – couvrant l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji et la Polynésie française – The Brando compte parmi les deux seuls hôtels de la région à avoir reçu la prestigieuse distinction des trois Clefs Michelin.



Équivalent hôtelier des fameuses Étoiles Michelin décernées aux restaurants, les Clefs Michelin distinguent des lieux qui vont bien au-delà du confort et du service pour offrir des expériences uniques et inoubliables. À travers 143 établissements distingués de trois Clefs, 572 de deux Clefs et 1 742 d’une Clefs, les inspecteurs ont parcouru le monde entier à la recherche de ces adresses d’exception, et The Brando s’y distingue comme un symbole du luxe durable.



Le complexe hôtelier The Brando se compose de 35 villas et d’une résidence privée, chacune dotée d’une plage et d’une piscine privatives. L’expérience se complète par des restaurants, un spa et des excursions guidées par les naturalistes de la Tetiaroa Society, l’association à but non lucratif partenaire du resort.



“Nous sommes profondément honorés par cette reconnaissance”, a déclaré Christophe Adam, directeur général de The Brando. “Les trois Clefs Michelin récompensent notre vision d’un luxe porteur de sens et de responsabilité – un luxe qui célèbre la culture polynésienne tout en préservant l’environnement unique de Tetiaroa pour les générations futures.”



Cette distinction, première du genre en Océanie, confirme la place de The Brando parmi les plus grands hôtels du monde, là où l’innovation, la nature et la culture cohabitent en parfaite harmonie.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 4 Novembre 2025 à 06:25




