​Le Black Friday voit vert à Uturoa

Raiatea, le 1er décembre 2020 - Pour la deuxième année, le lycée de Uturoa a organisé sa journée Green Friday en opposition à la journée commerciale mondialement connue. Un moment pour les enseignants pour tenter d'inculquer à leurs élèves la notion de recyclage, et non de surconsommation.



Après le succès rencontré l'an passé, la direction du lycée de Uturoa a reconduit l'opération Green Friday basée sur le bénévolat. La grande salle d'études dans la cour du lycée a été transformée, pour la seconde fois à la même période, en salle, sinon de vente, tout au moins de dons.

La gestion de la manifestation a en partie été confiée aux élèves au sein de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), des jeunes déscolarisés qui ont décidé de reprendre leurs études. Le principe de base : récolter, principalement chez les parents d'élèves et dans leur entourage, toutes sortes d'objets, vêtements, livres, jouets, articles ménagers, etc. en bon état, afin de les exposer et de les redistribuer gratuitement. Les articles n'ayant pas trouvé acquéreur en fin d'exposition étant généralement offerts à des associations caritatives.

Nouveauté par rapport à l'an passé, les étudiants étaient invités à participer, pour emporter les meilleurs lots, à deux jeux : un quizz et une vidéo TikTok. Histoire de motiver l'acquisition de ce qui peut faire envie et laisser sa chance, non pas au premier qui rentre dans la salle, mais à celui qui le mérite. Ainsi les articles n'étaient pas tous exposés simultanément, afin d'éviter que les meilleures pièces partent en premier. La salle était réachalandée au fur et à mesure des vagues d'élèves ou des personnels administratifs, pour gérer la distribution le plus uniformément et équitablement possible.

La différence avec l'an passé a porté sur la gestion du nombre de personnes dans la salle ; outre les gestes barrières et la distribution de gel hydro-alcoolique, la jauge était limitée à 25 personnes maximum, selon les règles en vigueur en métropole pour une surface de 250 m².