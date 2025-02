​Le BIMer s’ancre au lycée Taiarapu Nui

Tahiti, le 12 février 2025 – À Taravao, une quatrième promotion de 22 élèves en maintenance nautique a décroché le Brevet d’initiation à la mer au terme de 40 heures de formation complémentaire.





Créé il y a quelques années, le Brevet d’initiation à la mer (BIMer) est l’équivalent maritime du Brevet d’initiation aéronautique (BIA). Le lycée polyvalent Taiarapu Nui fait partie des premiers établissements à avoir valorisé ce diplôme de l’Éducation nationale au Fenua. “C’est un complément de formation pour les élèves de CAP et bac pro maintenance nautique. Ça leur apporte une culture générale sur le nautisme et les métiers liés à la mer. C’est un plus pour eux et sur leur CV”, souligne François Raymond, proviseur adjoint du lycée professionnel.



​Des élèves “motivés” et “méritants”

La préparation des élèves a été assurée en binôme par Renan Sola, professeur de maintenance nautique, et Gaël Vaast, professeur d’histoire-géographie, pour un total de 40 heures de formation autour de cinq grandes thématiques : les différents types de navires, la flottabilité, la météo en mer, la réglementation et la sécurité, et les espaces maritimes avec des notions géopolitiques, socio-culturelles ou encore environnementales. “Ça certifie un socle de connaissances. Ça peut ouvrir la voie vers la Marine nationale ou le CMMPF (Centre des métiers de la mer, NDLR), qui nous soutiennent. C’est un brevet qui se développe énormément en France”, remarque Renan Sola. Pour offrir les mêmes opportunités à ses élèves, le lycée Taiarapu Nui a choisi de rendre cette formation complémentaire obligatoire en l’intégrant directement dans l’emploi du temps.



“Motivés et intéressés”, les jeunes ont relevé le défi avec brio. La quatrième promotion de 2024 affiche 100 % de réussite avec 22 élèves présentés et reçus : cinq en niveau “débutant”, treize en niveau “maîtrise” et quatre en niveau “avancé”. La remise des brevets s’est tenue mardi matin en présence du capitaine de frégate Thierry Jeanguyot, chef du centre de préparation militaire marine de la base navale de Papeete, qui a salué les efforts fournis : “Le BIMer leur met un premier pied à l’étrier avec des métiers de la mer tournés vers l’avenir. Ils sont méritants : leur travail a été récompensé et c’est une belle reconnaissance pour eux”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 12 Février 2025 à 14:31 | Lu 383 fois