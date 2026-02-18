

​Le Apetahi Express remis à flot

Tahiti, le 2 mars 2026 – Le Tribunal de commerce de Papeete a validé le plan de redressement du Apetahi Express, le 23 février dernier. “Une étape importante” pour le navire du groupe Tuatea, qui s’engage à poursuivre ses rotations maritimes “utiles et nécessaires” entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent, tout en travaillant à de “nouveaux services”.





Dans un communiqué transmis ce lundi aux médias et adressé à ses “passagers, partenaires et collaborateurs”, le groupe Tuatea annonce la sortie de redressement judiciaire du Apetahi Express au terme d’un peu plus d’un an de procédure. “Une étape importante” pour l’entreprise qui a traversé une “période difficile” : “Le Tribunal de commerce de Papeete a validé le plan de redressement de l’Apetahi Express lundi dernier, 23 février 2026. Cette décision marque officiellement la sortie de notre compagnie du redressement judiciaire et le début d’un nouveau chapitre”.



À l’horizon, “une nouvelle phase exigeante” se profile. “Nous devrons honorer nos engagements financiers et poursuivre nos efforts pour assurer un service maritime fiable et durable entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent. Notre objectif reste inchangé : rassembler par la mer. Vous permettre de voyager, de travailler, de rejoindre vos familles et de faire vivre nos îles”, précise le groupe Tuatea.



​116.000 passagers en 2025

Le Apetahi Express a enregistré plus de 116.000 passagers en 2025, dont près de 30.000 à destination de Maupiti, île desservie depuis 2024. Le navire, premier à rallier Papeete à Taravao, avait été contraint de suspendre ses rotations vers la Presqu’île après trois mois de tests entre juillet et septembre 2025, faute d’avoir trouvé son public pour diverses raisons financières et logistiques. Dans la foulée, en octobre, le Pays, via la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), avait lancé un sondage en ligne pour creuser la piste du transport en commun maritime à Tahiti.



Remise à flot, la compagnie réaffirme sa volonté de “qualité”, de “sécurité” et de “maintient” des liaisons maritimes régulières, en tant que “service utile et nécessaire”. Elle assure mettre “les bouchées doubles”, travaillant à de “nouveaux services” qui seront dévoilés “très bientôt”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 2 Mars 2026 à 12:27 | Lu 428 fois



