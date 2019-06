​Le 18 juin 1944, dix Tamari’i tahiti parachutés en enfer

Le capitaine Larralde et les SAS tahitiens sont en position au manoir de Sainte-Geneviève et couvrent le secteur de Bois Joly, tenu aussi par le bataillon FFI Le Gouvello. Un poste de secours est organisé dans un des pavillons. Vers 8h15, un détachement de la 7e compagnie du 2e régiment de parachutistes allemands se déploie rapidement vers eux. Les militaires progressent à travers les champs de blé et sous le couvert des taillis. Cinq résistants surpris en conversation avec une adolescente de 15 ans affectée à la garde de vaches sont abattus sans sommation. L’objectif des Allemands est de prendre la ferme de Bois Joly pour en faire un point d’observation et d’attaque de Sainte-Geneviève.



Le groupe de Larralde et les tahitiens se retrouvent rapidement en première ligne. Avançant en terrain découvert, les Allemands sont fauchés mais resserrent l’étau en particulier sur Sainte-Geneviève. A 10h, Saint-Geneviève que les assaillants croient être le poste de commandement français subit une nouvelle attaque allemande appuyée par des tirs de mortiers. A 14h, l’ennemi repasse à l’offensive, renforcé de parachutistes de la redoutable division Kreta et d’un bataillon d’infanterie de géorgiens surnommés les cosaques. Les Tahitiens du sergent Oguer se défendent farouchement.



Les combats sont au corps-à-corps et à la grenade. Les SAS tahitiens sont cités : Parachutistes plein d’allant et de courage, ont vaillamment combattu à Saint- Marcel le 18 juin 1944. A été un exemple pour les patriotes qui combattaient avec eux. Albert Colombani est blessé. Il est évacué sur l’infirmerie de Sainte-Geneviève. Une balle l’a frappé à la cuisse pour ressortir au niveau de la fesse. Après quelques soins, il retourne au combat.



Le répit vient de l’air avec un squadron de chasseurs bombardiers Thunderbolt de la Royal Air Force qui effectue vers 15h30 un close air support et déverse un feu ininterrompu pendant plus d'une heure sur l’ennemi. Mais ça ne suffit pas.



En début de soirée, le décrochage est organisé par une nuit sombre, à travers champs et bois, à destination du château de Callac et sous une pluie battante. Une longue file de véhicules et environ 2000 hommes quittent le camp de Saint-Marcel.



Fateata Manarii sérieusement blessé est évacué. Il se réfugie dans une famille bretonne et échappe à la traque des Allemands. Fateata reste ainsi caché trois semaines jusqu'à la libération de Vannes puis il est transporté à la clinique de Malestroit.